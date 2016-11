Uutinen

Etelä-Saimaa: Poikkeuksellisen moni on ottanut tänä syksynä influenssarokotteen Influenssarokotteella on tänä syksynä ennätysmäinen suosio. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten toimipisteissä pistoksen on ottanut tähän mennessä lähes 25 000 henkilöä. — Joka paikasta kerrotaan, että rokotteita on otettu enemmän kuin aiemmin, kertoo avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Satu Simolin. Eksote on mainostanut rokotusmahdollisuutta muun muassa lehdessä sekä vastaanotolle tulleille. Myös Eksoten autot Malla ja Mallu ovat kiertäneet rokotteiden kanssa ympäri maakuntaa. — Imatralla neljänä päivänä oli joka päivä yli 300 rokotettavaa. Ihan kaikkia halukkaita emme ehtineet rokottaa. Simolin sanoo yhdeksi syyksi rokotuksen suosioon sen, että ihmiset ovat oppineet rokotteen merkityksen. Rokote on oireiltaan selvästi flunssaa rajumpaa influenssaa vastaan. Maksuttomaan influenssarokotteeseen ovat oikeutettuja käytännössä lähes kaikki. Ilmaisrokotteen kriteerinä on muun muassa se, että lähipiirissä on riskiryhmään kuuluva, esimerkiksi vanhus tai pieni vauva. — Me olemme antaneet rokotteen kaikille sitä pyytäville, Simolin sanoo. Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen kuvaa influenssakauden alkua poikkeukselliseksi. Yksittäiset sairastumiset alkoivat tavallista aiemmin, mutta epidemiaa ei ole vielä kuulunut. Tämän hetken tiedon mukaan kyseessä ei ole sikainfluenssa vaan perinteinen influenssa. Siihen sairastuvat herkimmin pikkulapset, vanhukset ja muuten heikot. Toisaalta nuorten ihmisten vakavat sairastumiset näyttävät epätodennäköisiltä. Rokote vaikuttaa tehokkaalta liikkeellä olevaa virusta vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Poikkeuksellisen%20moni%20on%20ottanut%20t%C3%A4n%C3%A4%20syksyn%C3%A4%20influenssarokotteen/2016121530088/4