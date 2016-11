Uutinen

Etelä-Saimaa: Myllymäen Intersportin tilalle avautuu Budget Sport Lappeenrannan Myllymäessä toimivan Intersport-liikkeen tilalle tulee Budget Sport- ketjun liike. Budget Sport on Intersport Finlandin vähittäiskauppaketju. Intersportin omistaa Kesko. Myllymäen Intersportin loppuunmyynti jatkuu vielä enintään kaksi viikkoa. Budget Sport avautuu Intersportin entisissä tiloissa mahdollisimman pian loppuunmyynnin jälkeen, ja joka tapuksessa joulumarkkinoille. Intersportin toimitusjohtaja Jussi Mikkola kertoo, että Myllymäessä vaihdetaan liiketyyppiä. Kumpikin ketju myy liikunta- ja urheilutarvikkeita ja urheiluvaatteita, mutta eri kohderyhmille. Mikkola kertoo, että Budget Sportin liikeidea on selvästi hintavetoisempi, kun taas Intersport keskittyy voimakkaammin laatuun, palveluun, asiantuntemukseen ja valikoimiin. — Tosi harrastaja ostaa Intersportista, satunnaisemmat liikkujat ovat Budget Sportin asiakkaita, Mikkola tiivistää. Keskon Intersport-liikkeet ovat kauppiasvetoisia. Budget Sportit puolestaan ovat ketjujohdettuja eli niissä on myymäläpäällikkö. Myllymäen Budget Sportiin haetaan parhaillaan myyntihenkilökuntaa. Lue koko uutinen:

