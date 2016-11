Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan salibandykenttä on kehittymässä kaksinapaiseksi: NST:n rinnalla kasvaa voima Pontukselta NST on ollut kauan salibandyn ylivoimainen ykkösseura Lappeenrannassa ja koko Kaakkois-Suomen alueella. Viime vuosina tilanne on paikallisesti hieman muuttunut. Lappeenrantalaisen Pontuksen Nousevan Voiman jäsenmäärä on kasvanut neljässä vuodessa 109:stä 280:een. — Seurassamme on hyvä flow päällä. Edustusjoukkueemme peleissä on enemmän katsojia kuin kaupungin ykkösseuralla, vaikka pelaamme sarjaporrasta NST:tä alempana. Kyllä se jostain kertoo, PoNoVon puheenjohtaja Joni Koppo toteaa. Samaan aikaan myös NST:ssä on tapahtunut. Seura on jämäköittänyt ja uudistanut toimintaansa tuoreen puheenjohtajansa Ville Kuuselan johdolla. Kuusela edusti peliurallaan salibandyliigassa NST:n lisäksi Joensuun Josbaa, jossa hän voitti SM-hopeaa ja SM-pronssia. — Emme enää vain puhu, vaan teemme ja näytämme esimerkkiä. Ilmapiiriä pitää puhdistaa ja purkaa keskustelemalla koko ajan. Olen huomannut, että sitä kautta tosi moni henkilö, joka on ehkä ollut aiemmin henkisesti oppositiossa, on ollut salibandysta taas ihan innoissaan. On tärkeää, että saamme ne joukot liikkeelle. Parhaimmillaan tämä on kansanliike, Kuusela toteaa. Etelä-Karjalassa ei tällä hetkellä ole yhtään tyttöjen tai poikien SM-tason juniorijoukkuetta. Sekä Kuusela että Koppo toteavat, että Etelä-Karjalan salibandyn junioritoiminnan nykyisestä tasosta pitää olla huolissaan. — Olemme menettäneet etsikkoaikaamme, kun emme ole kehittyneet niin napakasti kuin salibandyseurat muualla Suomessa ovat tehneet. Nyt haluamme olla jälleen ajassa kiinni, Kuusela sanoo. Sekä Koppo että Kuusela kertovat NST:n ja PoNoVon rinnakkaiselon sujuvan hyvin. Seurat ovat täynnä toistensa entisiä pelikavereita, jotka tuntevat toisensa pitkältä ajalta. Koppo oli NST:ssä voittamassa B-juniorien SM-kultaa 2005 ja A-juniorien SM-hopeaa 2006, Kuusela pelasi pari viikkoa sitten PoNoVon 40-vuotiaiden joukkueessa ikämiesten Euroopan-mestaruuskisoissa Prahassa. — Luonnehtisin salibandyn olevan lajina aikuisuuden kynnyksellä. Teiniangstit ja kasvukivut alkavat olla takana päin. Alueellamme on isot mahdollisuudet, kun lyömme viisaita päitä yhteen ja mietimme, miten saamme tehtyä asioita paremmin. Silloin voimme kasvaa lajina tällä alueella aikuiseksi vähän nopeammin kuin salibandy muualla Suomessa, Kuusela sanoo. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

