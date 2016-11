Uutinen

Etelä-Saimaa: Lahden ammattikorkeakoulu tulossa mukaan LUT-konserniin Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdistämisestä syntyvä LUT-konserni on laajenemassa. Mukaan on tulossa myös Lahden ammattikorkeakoulu. Yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat aloittamassa tähän tähtäävät neuvottelut. LUT-konserni perustetaan ensi vuonna. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy liittyy siihen tytäryhtiönä, ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy on tarkoitus saada toisena tytäryhtiönä kimppaan alusta alkaen. — Mikäli neuvottelut johtavat sopimukseen, uuden LUT-konsernin strategiaa rakennetaan alusta alkaen siten, että tiedeyliopiston ja tytäryhtiöinä toimivien ammattikorkeakoulujen erityispiirteet otetaan huomioon, todetaan Lahden kaupungin tiedotteessa. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajia ovat Lahden kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki. Tiedotteen mukaan omistajien edustajat ovat suhtautuneet LUT-fuusion valmisteluun myönteisesti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on toiminut Lahdessa yli 20 vuoden ajan. Myös Lappeenrannan yliopiston strateginen kumppani Helsingin yliopisto on sitoutunut Lahteen. — Mikäli Lahden ammattikorkeakoulun liittyminen konserniin toteutuu, yliopisto lisää merkittävästi tutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaansa Lahdessa, sekä DI- että KTM-koulutuksessa. Myös tutkimusresursseja Lahdessa lisätään. Näin Lahden asema täysimittaisena yliopistokaupunkina vahvistuu, tiedotteessa todetaan. Lahden mahdollisen mukaantulon jälkeen LUT-konsernissa on yhteensä noin 13 000 opiskelijaa, 1 500 henkilökunnan jäsentä ja noin 140 miljoonan euron liikevaihto. Tiedotteen mukaan konsernin rakentuu kansainvälisen mallin mukaan tiedeyliopiston ympärille, jossa toimii korkeatasoinen ammattikorkeakouluverkosto. Lue koko uutinen:

