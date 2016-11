Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostietä raivataan Korvenkylässä — Imatran suunnan liikenne edelleen kiertotiellä Kuutostien liikenne on Joutsenon Korvenkylässä edelleen poikki Imatran suuntaan. Sinne päin on päästetty vain kaatuneen tukkirekan taakse jumiin jääneitä autoilijoita. Muu liikenne ohjataan kiertotielle Korvenkannan kautta. Tukkirekka kaatui Kuutostielle Vesivalon risteyksen rampista vähän matkaa Lappeenrantaan päin. Tulit levisivät tielle. Pelastuslaitoksen arvio tilanteen kestosta on noin 1,5 tuntia. Lue koko uutinen:

