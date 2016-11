Uutinen

Etelä-Saimaa: Korkeakoulujen yhdistymisessä on pelkkiä plussia, sanovat Skinnarilan opiskelijat Maakunnan korkeakoulut valmistelevat yhdistymistä. Opiskelijoita asia ei juuri hetkauta, sillä he uskovat arkensa jatkuvan niin kuin ennenkin. Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen opiskelija-aktiivit Ville-Matti Rissanen, Eero Turkulainen ja Jere Paajanen kertovat, ettei yhdistyminen lukeudu suosittuihin puheenaiheisiin opiskelijoiden keskuudessa. Yksi syy on se, että opiskelijat näkevät yhdistymisen hyvänä asiana. Rissanen, Turkulainen ja Paajanen eivät onnistu keksimään asiasta haittoja edes pyynnöstä. Imatran kampuksen opiskelijoissa yhdistyminen herättää tunteita jopa vielä vähemmän, sillä yliopiston olemassaolo näkyy Imatran opiskelijoille harvoin. Korkeakoulujen yhdistymisellä saavutettaville säästöille opiskelijoilla on mielessään sopivia käyttökohteita. Niitä ovat esimerkiksi opetuksen laadun parantaminen sekä opiskelijoiden tukeminen opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Korkeakoulujen%20yhdistymisess%C3%A4%20on%20pelkki%C3%A4%20plussia%2C%20sanovat%20Skinnarilan%20opiskelijat/2016121526174/4