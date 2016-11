Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaavoitus petaa uutta elämää Rakuunamäelle Lappeenrannan kaupungin kaavoitusosasto on varautunut Maasotakoulun vetäytymiseen Rakuunamäeltä. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että Rakuunamäellä on vireillä asemakaavamuutos juuri sitä silmällä pitäen. — Kaavalla mahdollistetaan rakennusten uuskäyttö. Kaavoituksen motto on uutta elämää Rakuunamäelle. Veijovuoren mukaan prosessi on edennyt pienin askelin. — Tärkeää on, miten edetään alueen kovan ytimen, eli Senaatin omistaman alueen kanssa. Suunnittelussa katsotaan kokonaisuutta, vaikka kaavaan todennäköisesti merkitään talo per tontti. Veijovuori kertoo, että Rakuunamäellä ollaan tekemisissä valtakunnallisesti merkittävän, rakennetun kulttuuriympäristön kanssa. Vanhat rakennukset on suojeltu sekä yleiskaavassa että nykyisessä alueen asemakaavassa. Kaavoittaja on käynyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa alustavia keskusteluja rakennusten tulevaisuudesta. Lue koko uutinen:

