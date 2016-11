Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran opiskelijoita korkeakoulujen fuusio ei paljon hetkauta — ”Jotakin vain nopeasti olemme kuulleet siitä” Etelä-Karjalan korkeakoulujen yhdistyminen ei juurikaan herätä opiskelijoissa tuntemuksia Imatran päässä. Imatralla sijaitsee Saimaan ammattikorkeakoulun yksikkö, jossa voi opiskella restonomiksi ja kuvataiteilijaksi. Restonomiopiskelijat Anni Tallgren ja Laura Ruusunen eivät ole muutosta ihmeemmin ajatelleet. — Jotakin vain nopeasti olemme kuulleet siitä. Yhdistyminen tuskin tulee tuntumaan tavallisessa opiskelijan arjessa Imatralla. Lappeenrannassa yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat samalla kampuksella, Imatralla ei juurikaan korostu se, että maakunnassa edes on yliopisto. — Luulen, että se vaikuttaa enemmän Lappeenrannassa kun Imatralla, Tallgren toteaa. — Paha sanoa, kun ei tiedä aiheesta sen enempää, mutta ehkä jotakin johtamiseen ja kieliin liittyviä kursseja voisi jatkossa yhdistää, Ruusunen pohtii tulevaa LUT-konsernia. — Niin, ammattiopinnoissa se ei varmaan pahemmin näy, Tallgren tähdentää. Molemmat ovat sitä mieltä, että Imatralla on ihan oma ammattikorkeakoulumaailmansa. Lappeenrannan kampuksella ei tule edes käytyä. Neljännen vuoden kuvataiteen opiskelija Olli Tammikin myöntää, että asiaa ei ole paljon ajatellut. Tammella ja hänen opiskelukaverillaan Eva Mäkelällä on kuitenkin jo nyt hyviä kokemuksia yhteistyöstä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa taide- ja teknologiakurssilla. — Ei se huonolta kuulosta, jos yhteistyö lisääntyisi. Se mikä pelottaa on, että byrokratia hankaloittaisi joitakin asioita. Lue koko uutinen:

