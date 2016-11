Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralle pakohuone: ”Toivottavasti kaikki osallistujat suostuvat kahliutumaan myös käsirautoihin” Imatra saa oman pakohuoneen, escape roomin. Yrittäjä Sami Rasimus avaa sen 2. joulukuuta. — Idea lähti kun täällä on niin paljon tyhjää liiketilaa, ja se on niin ankean näköistä. Tuli mieleen, että tännekin voisi perustaa jotakin, vaikka pakohuoneen, Rasimus kertoo. Hän on perustanut pakohuoneelle verkkosivut, joilta löytyy hänen numeronsa. Kyselyitä on jo tullut, vaikka hän ei ole mainostanut sivuja missään. — Ilmeisesti ihmiset ovat kirjoittaneet hakusanaksi escape room ja Imatra. Puheluita on tullut, joten näköjään kysyntää on. Rasimus itse näkee pakohuonepelin vaihtoehtona esimerkiksi teatterille tai elokuville. Hän kertoo pelin sopivan kaiken ikäisille, mutta useimmin pakohuoneesta löytää nuoria aikuisia. Hän pyrkii tekemään huoneesta mahdollisimman monipuolisen ja yllättävän. — Toivottavasti kaikki osallistujat suostuvat kahliutumaan myös käsirautoihin, Rasimus vihjaa. Rasimuksella on edessä kosolti työsarkaa viikonloppuna. Hän lupaa, että Koskenportista löytyvä pakohuone on kuitenkin valmiina viikon päästä perjantaina 2. joulukuuta. Tulevaisuus näyttää miten pakohuone Imatralla menestyy. — Ei voi tietää, ellei yritä. Pakohuoneet ovat Suomessa melko uusi juttu. Rasimuksen mukaan ensimmäinen tuli Suomeen 2014. Etelä-Karjalassa on pakohuone vanhastaan ainakin Lappeenrannan Skinnarilassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Imatralle%20pakohuone%3A%20%E2%80%9DToivottavasti%20kaikki%20osallistujat%20suostuvat%20kahliutumaan%20my%C3%B6s%20k%C3%A4sirautoihin%E2%80%9D/2016521526902/4