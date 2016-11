Uutinen

Etelä-Saimaa: Hector kantaa edelleen huolta maailmasta — "Jos Trumpin vaalilupaukset toteutuvat, olemme heikoilla jäillä” Hectorin kappaleissa on aina ollut vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Palkkasoturi-singlellään teini-ikäinen laulaja vastusti Vietnamin sotaa. Nyt 69-vuotias muusikko on edelleen rauhan ja ihmisoikeuksien asialla. — Joka albumilla palaan maailman kipeisiin asioihin. Eniten kannan huolta Syyrian Aleppon tilanteesta, pakolaiskysymyksistä ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, Hector toteaa. Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi Hector luonnehtii koko maapallon kannalta vaaralliseksi. — Jos Trumpin vaalilupaukset toteutuvat, ja hän elvyttää hiilikaivostoimintaa, olemme heikoilla jäillä. Hän sylkee koko Pariisin ilmastosopimuksen päälle. Ylimielisyys ja narsistisuus ovat huolestuttavia piirteitä presidentille. Hector eli Heikki Harma uskoo, että hänen yhteiskunnalliset aiheensa kumpuavat toimittajan ammatista. Uteliaisuus on osa toimittajan työtä, mikä on vuotanut myös musiikin tekemiseen. — Olen toimittajaksi kouluttautunut muusikko. Musiikissani näkyvät molemmat puolet. Palkkasoturin julkaisusta on nyt kulunut 50 vuotta, minkä tiimoilta suomirockin jättiläinen on lähtenyt juhlakiertueelle. Lähes 30 albumia julkaissut artisti esiintyy Lappeenrannassa 2. joulukuuta. — 50-vuotisjuhlakiertue merkitsee sitä, että mun täytyy olla aika vanha. Aika on kuitenkin suhteellinen käsitys. Tuntuu kuin olisin vasta ollut levyttämässä Palkkasoturia. Saan olla kiitollinen, että olen ollut näin kauan mukana vaikuttamassa populaarimusiikin kehitykseen. Hectorin 50-vuotisjuhlakiertueen konsertti Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa 2. joulukuuta. Lue koko uutinen:

