Uutinen

Etelä-Saimaa: Gettomasa vieraili Sammonlahdessa — räppäsi makkarasta yleisön pyynnöstä Riimien tuottaminen paperille tai improvisoidusti ei ole ongelma suositulle rapartisti Gettomasalle. Neljä vuotta sitten rapin suomenmestaruuden voittanut Aleksi ”Gettomasa” Lehikoinen levitti tietotaitoaan lappeenrantalaisille nuorille Sammontorin asukastilassa keskiviikkona. myös freestailasi eli improvisoi räppiä nuorten heittämistä aiheista, kuten amerikkalaisesta rapartistista Eminemistä, makkarasta ja huoneesta. Rapille on tyypillistä yhteiskunnallinen kantaaottavuus, mutta Gettomasan mukaan räppiä voi tehdä mistä tahansa aiheesta. Artistin mukaan rap on helpoin musiikki aloittaa, koska sen tekeminen ei vaadi välineitä. — Kun teette riimin ja sanotte sen, se on räppäämistä, Gettomasa kiteyttää. Gettomasan Pelkuri on suomiräpin rankimpia kappaleita. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Gettomasa%20vieraili%20Sammonlahdessa%20%E2%80%94%20r%C3%A4pp%C3%A4si%20makkarasta%20yleis%C3%B6n%20pyynn%C3%B6st%C3%A4/2016121524897/4