Uutinen

Etelä-Saimaa: Elena Multasesta Lappeenrannan vuoden yrittäjänainen Lappeenrannan vuoden 2016 yrittäjänaiseksi on valittu Elena Multanen. Hän on terästä itärajan takaa Suomeen tuovan EL-Expressin toimitusjohtaja. Valinnan teki Lappeenrannan Yrittäjänaiset -yhdistys. Elena Multasen johtama EL-Express Oy Ltd on perustettu Lappeenrannassa vuonna 1994. Yhtiö ostaa pyöröterästä ja putkipalkkia Venäjältä ja Ukrainasta, ja myy niitä edelleen Suomeen ja Ruotsiin. Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että Elena Multasesta on 22 vuodessa tullut asiantuntija alalla, josta hän ei aikaisemmin tiennyt mitään. — Syntyperästäni on tietenkin paljon hyötyä, sillä hallitsen kielen ja tunnen venäläisen toimintakulttuurin, sanoo Multanen toteaa tiedotteessa. Elena Multanen on kotoisin Pietarista. Alun perin hänestä piti tulla humanisti. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa, ja toimi Lappeenrantaan muutettuaan tulkkina ja teki käännöstöitä. Lappeenrantaan hän päätyi puolisonsa Timo Multasen mukana, ja puoliso kannusti hänet yrittäjäksi. Toimitusjohtajan lisäksi EL-Expressin palkkalistoilla on myyntisihteeri. Yrityksen liikevaihto on viime vuosina ollut kolmen miljoonan euron luokkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Elena%20Multasesta%20Lappeenrannan%20vuoden%20yritt%C3%A4j%C3%A4nainen/2016121529195/4