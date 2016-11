Uutinen

Etelä-Saimaa: Veronpalautukset ropsahtavat pankkitileille tiistaina — mätkyjen maksu pitää aloittaa perjantaina Yksityishenkilöiden veronpalautukset maksetaan pankkitileille ensi viikon tiistaina 29. marraskuuta. Jakoon tulee 2,3 miljardia euroa noin 3,4 miljoonalle veronmaksajalle.Keskimääräinen veronpalautus on verohallinnon tiedotteen mukaan noin 660 euroa. Reilu miljoona henkilöasiakasta saa alle sata euroa. Yli 50 000 euron palautuksen saa runsaat sata henkilöä. Suurin yksittäinen veronpalautus on lähes 2,5 miljoonaa euroa.— Jos tilinumero ei ole verohallinnon tiedossa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena 7.—9. joulukuuta OP-ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavista konttoreista, verohallinto tiedottaa.Näistä palautuksista tulee asiakkaalle postissa ilmoitus.Mätkyjä eli jäännösveroja joutuu maksamaan noin 750 000 veronmaksajaa. Yhteissumma on lähes 1,2 miljardia euroa ja keskimääräinen summa 1 560 euroa.Reilu viidesosa on alle sata euroa. Yli 50 000 euron mätkyt on maksettavana noin 1 500 asiakkaalla.Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on huomenna perjantaina 25. marraskuuta. Yli 170 euron jäännösvero on jaettu kahteen erään, joista toinen pitää maksaa viimeistään 1. helmikuuta ensi vuonna. Lue koko uutinen:

