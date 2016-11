Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanha teatteri matalaksi ehkä keväällä, tilalle tuleva suunnitelma kasvoi korkeutta Lappeenrannan entisen kaupunginteatterin rakennukset purettaneen keväällä. Rakennusliike Jatke toivoo pääsevänsä rakentamaan heti sen jälkeen. Rakennusten käyttäjiä Jatke ei vielä paljasta, koska ”kaikki nimet eivät ole paperissa”. Tietoa on luvassa lisää ensi vuoden puolella. Jos nyt nähtävillä oleva kaavamuutos vahvistuu alkuvuodesta, aikoo Jatke heti hakea purkulupaa. — Kaikki purettaisiin kerralla. Rakentaminen etenisi vaiheittain, mutta kuitenkin yhtenä työmaana alusta loppuun, selvittää aluejohtaja Jari Salonen. Rakentamien alkaisi Oikokadun ja Anni Swanin kadun kulmasta. Omaleimaiset, kattorakenteen yhdistämät rakennukset ovat korkeimmillaan seitsemänkerroksisia. Vuonna 2014 järjestetyssä suunnittelukilpailussa Jatkeen ehdotuksessa, Villmanissa, kerroksia oli kuusi. Kuudesta kerroksesta puhutaan myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan kaavan jatkoneuvotteluissa päädyttiin seitsemään kerrokseen. Rakennusoikeutta 0,3 hehtaarin alueella on noin 10 000 kerrosneliötä, kun esimerkiksi City-kortteliin parhaillaan nousevassa rakennuksessa on neliöitä 6 400. Salosen mukaan teatterin tontin hinta on 2 050 000 euroa. Kilpailuehdotuksessa Jatke kaavaili paikalle hotellia, palvelutaloja ja asuinkerrostaloa. Salonen ei tässä vaiheessa paljasta sitäkään, tuleeko paikalle myös kohutun Nuorisosäätiön vuokratalo nuorille. Jatke kertoi kesällä neuvotteluista säätiön kanssa. Lue koko uutinen:

