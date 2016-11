Uutinen

Etelä-Saimaa: Saku Pesonen teki kahden vuoden jatkosopimuksen Kultsun kanssa, joutsenolaisilla 11 sopimuspelaajaa Maalivahti Saku Pesonen jatkaa Kultsu FC:n riveissä seuraavat kaksi vuotta. Pesonen, 30, palasi kasvattajaseuraansa täksi kaudeksi pelattuaan Valkeakosken Hakassa liigaa ja ykköstä vuodet 2009—2015. Uutena pelaajana Kultsun puolustuslinjaa vahvistaa Johannes Mononen, joka piipahti Joutsenossa jo viime vuoden lopussa. Tänä vuonna Mononen, 25, edusti joensuulaista Jippoa kolmosessa. Aiemmin urallaan hän on pelannut liigaa Tampere Unitedissa ja ykköstä muun muassa AC Oulussa, FC Hämeenlinnassa ja Jipossa. Viime kauden joukkueesta Kultsun kanssa jatkosopimukset ovat tehneet Pesosen lisäksi myös Samu Ikonen, Jere Niiranen, Riku Nurkka ja Antti Voutilainen. — Nyt olemme silmät auki joka suuntaan. Haemme vielä lisää pelaajia vähän joka paikalle, niin sanotusti leveyttä runkoon, Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen toteaa. Päättyneen kauden joukkueen runkopelaajista muun muassa Alex Oikkosen, Jere Aallikon ja Juan Cocan nimiä Kultsun sopimuspapereissa ei toistaiseksi ole. — Heidän tilanteensa on täysin auki, Lötjönen sanoo. Kultsu järjestää 14.—15. tammikuuta Imatralla harjoitusturnauksen, johon saapuvat isäntäjoukkueen lisäksi ainakin PEPO Lappeenranta, Mikkelin Palloilijat ja Mikkelin Kissat. Turnauksessa on tarkoitus pelata kuusi kakkosen joukkuetta, jotka jaetaan kahteen lohkoon. Lötjösen mukaan Kultsu kysyy mukaan vielä ainakin KTP:tä. Kouvolan Sudet ei Imatran-harjoitusturnaukseen osallistu. Lue koko uutinen:

