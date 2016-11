Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaa-brändi kirkastuu maakuntien yhteistyöllä, uskotaan Imatralla Saimaan alueen ja sen nähtävyyksien markkinoinnissa riittää työsarkaa. Saimaasta halutaan tehdä oma brändinsä, ja Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot ovatkin jo yhdistäneet voimansa markkinoinnin suhteen. Imatran kylpylän varatoimitusjohtaja Harri Hirvelä on sitä mieltä, että nyt jos koskaan on aika työskennellä Saimaan painottamiseksi oikein kunnolla. Kaukonäköisyyttä tarvitaan. Hirvelä näkee maakuntaliittojen yhteistyön hyvänä, jos se vain lähtee toimimaan. Hän uskoo kuitenkin, että nyt saadaan viimein uusi sysäys liikkeelle. Hirvelän mielestä Saimaan puhdasta vettä ja luontoa pitää ehdottomasti korostaa enemmän. — Samat argumentit eivät mene läpi jokaiselle kohderyhmälle. Saimaassa on eronsa verrattuna vaikka Hämeen vesistöihin. — Matkailussa puhutaan monesti volyymista, mutta mielestäni se on aika kulunut sana. Se tarkoittaa niin eri asioita. Yhdelle yrittäjälle tuhat asiakasta viikossa voi olla tietyn matkailutuotteen normaali volyymi, mutta toiselle tuotteelle tai pienemmälle toimijalle volyymi voi olla että kunhan nyt kymmenkunta ihmistä viikossa käy. Saimaa Adventuresin yrittäjä Ville Harinen toivoo myös, että nyt saadaan Saimaata paremmin esille. — Seminaareissa on istuttu aikaisemminkin, mutta ideat ovat jääneet toteuttamatta. Jotenkin ne ovat vain tyrehtyneet. Pelkkä kylpylä ei riitä, jos puhutaan vaikka saksalaisturisteista. Pitäisi olla selkeämpi syy tulla Saimaan alueelle. Viime viikolla seminaarissa matkailualan ihmisten kesken tehdyissä ryhmätöissä nousi lähes poikkeuksetta esille puhtaus, luonto ja järvi, kun kysyttiin mitä ihmisillä tulee mieleen Saimaasta. Harinen nimeääkin Imatran alueen vetonaulaksi nimenomaan Saimaan. — Tietysti moni odotti, että olisin sanonut Vuoksi, mutta minusta Vuoksi on vain joki muiden joukossa. Imatran koskikin on toki hieno elämys, mutta osaksi keinotekoinen, hän perustelee. Hirvelä ei halua nimetä yhtä kärkituotetta Imatran matkailussa. — Pietarissa se voi olla Imatran kylpylä, mutta Keski-Euroopassa tuskin kertaakaan mainitaan Imatran kylpylää. Osalle matkailijoista rajan läheisyys voi olla kiinnostava tekijä, toiset näkevät sen pelottavana, hän vertaa. Lue koko uutinen:

