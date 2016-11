Uutinen

Etelä-Saimaa: Musta perjantai rantautui Etelä-Karjalaan — alepäivä kymmenissä kaupoissa Black Fridayn aletuotteet odottavat ostajia mustien muovien alla Lappeenrannan Seppälässä. Perjantaiseen kampanjapäivään varaudutaan kymmenissä liikkeissä Lappeenrannassa ja Imatralla. Amerikasta lähtenyt alennuspäivä musta perjantai Black Friday on rantautunut toden teolla Etelä-Karjalaan tänä vuonna. Kun vielä viime vuonna vain harvat kaupat olivat siinä mukana, niin nyt mustan perjantain kampanjatuotteita saa niin eläinkaupasta ja koruliikkeestä kuin urheilu- ja kirjakaupasta. Useat liikkeet ovat myös avoinna normaalia pidempään perjantaina. — Black Friday tuntuu saavan koko ajan vahvempaa jalansijaa Suomessakin, sanoo markkinointipäällikkö Hanna Pelttari eläinkauppa Mustista ja Mirristä. Jotkut kaupat ottavat pientä varaslähtöä mustaan perjantaihin. Esimeriksi Lindexistä sai tarjoustuotteita jo keskiviikkona. — Olemme hyödyntäneet mustaa perjantaita kaksi vuotta, mutta vasta tänä vuonna asiakkaat osaavat odottaa sitä, kertoo myymäläpäällikkö Karita Kostiainen Lappeenrannan Lindexistä. Kostiainen varautuu siihen, että ensi viikon tiistai on mustaa perjantaita kiireisempi päivä, sillä veronpalautusten maksupäivä on Suomessa yksi vuoden vilkkaimmista kauppapäivistä. Samalla, kun musta perjantai saa jalansijaa Pohjolassa, Yhdysvalloissa sen suosio on hiipumassa. Alennuspäivä vetää tänä vuonna 35 prosenttia amerikkalaisista ostoksille, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 40. Britanniassa Black Friday on suosittu joulukaupan lähtölaukaus. Lähes joka viides britti suunnittelee tekevänsä jouluostoksensa tuolloin. Verkkokauppojen tarjouspäivä Cyber Monday, eli kyber-maanantai, on nousemassa Black Fridayn veroiseksi kauppapäiväksi Yhdysvalloissa. Se saa jopa 30 prosenttia amerikkalaisista hölläämään kukkaronnyörejä. Yhdysvalloissa ja Britanniassa myös pienyrittäjät ovat terästäytyneet kiitospäivän jälkeiseen ostohuumaan. He kampanjoivat alen merkeissä Small Business Saturdayna, eli pikkubisnesten lauantaina. Lue koko uutinen:

