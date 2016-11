Uutinen

Etelä-Saimaa: Luonto-Liiton talviseuranta on alkanut — tarkkailussa eläinlajit ja lumitilanne Luonto-Liitto ja Suomen ympäristökeskus ovat aloittaneet Talviseuranta-kampanjan, jolla kannustetaan luonnossa liikkujia kirjaamaan havaintojaan. Tutkijoiden kenttätyö on usein aikaa vievää ja kallista, ja siksi kansalaisten ilmoittamat havainnot ovat tärkeitä suomalaisen luonnon tutkimuksen kannalta. Talviseurannassa kerätään näkö- ja jälkihavaintoja talvella liikkuvista eläinlajeista sekä tietoja lumen syvyydestä, lumikuormasta, jäätymisestä ja jäiden sulamisesta. Havaintonsa voi ilmoittaa Talviseurannan kotisivuille. Sivustolla on tarkkailtavien eläinlajien esittelyt ja ohjeita lumi- ja jäähavaintojen tekoon. Havainnot tarkentavat kuvaa talvien muuttumisesta ilmaston lämmetessä. — Laajempi ja syvällisempi ilmastotietoisuus on tarpeen, jotta ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset muutokset saadaan toteutettua ripeästi. Ilmastonmuutoksen seurauksena arktiset alueet lämpenevät suhteellisesti eniten, ja muutokset ovat jo nyt havaittavissa talvissamme, sanoo ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green Luonto-Liitosta tiedotteessa. Lue koko uutinen:

