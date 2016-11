Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin VPK toivoo lisää väkeä mukaan palokuntatoimintaan, palokunta esittäytyy Päivä paloasemalla -tapahtumassa Lemin VPK:n puitteet ovat kohdallaan. Aiempien vuosien talkoiden ansiosta talous on kunnossa. VPK:n varustus on ajanmukainen. Ongelmana on, että väkeä saisi olla nykyistä enemmän. Lemin VPK:n puheenjohtaja Tommy Vesterlund rohkaisee ihmisiä tutustumaan toimintaan ja tulemaan mukaan. — VPK on nuorille halpa harrastus. Tarvitaan vain omat kumisaappaat. Muut varusteet löytyvät VPK:sta. Täällä oppii myös kädentaitoja, vähän kuin partiossa. Lemin VPK osallistuu lauantaiseen Päivä paloasemalla -tapahtumaan, jonka järjestelyistä vastaa VPK:n sihteeri ja pitkäaikainen palokuntalainen Suvi Juopperi. Juopperi kertoo, että ohjelmassa otetaan kaikenikäiset huomioon, koska lapsiperheitä tulee paikalle. Paloasemalle laaditaan tehtävärasteja, joista löytyy ponin pelastamista ja rasvapalon alkusammutusta. Paikalla on myös kirpputori sekä vetyjä ja atomeja. Tapahtuma järjestetään Lemillä lauantaina kello 10—14. Lue koko uutinen:

