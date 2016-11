Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuottaa Nesteelle osaajia ja osaamista Lappeenrannan teknillinen yliopisto sai energiayhtiö Nesteeltä lahjoituksen, jotta tutkimus ja koulutus voisi jatkua täysipainoisena jatkossakin. — Teimme lahjoituksen tilanteessa, jossa yliopistoilta leikataan. Koulutus vie Suomea eteenpäin, ja Neste haluaa olla siinä mukana, torstaina yliopistolla vieraillut Nesteen johtoryhmän jäsen Osmo Kammonen sanoo. Lappeenrannan ohella Nesteen 1,5 miljoonan euron satsauksesta pääsivät osallisiksi Åbo Akademi, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Neste ei kerro, miten lahjoitus neljän kesken jakautuu Yliopistojen varainkeruu käy nyt kiivaana. — Hallitus on luvannut jopa kolminkertaistaa rahamäärän, jonka yliopistot pystyvät ensi kesäkuun loppuun mennessä keräämään, Kammonen toteaa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto valikoitui Nesteen rahoituskohteeksi sen jo tekemän tutkimuksen ja tulevaisuuden tutkimussuuntausten perusteella. — Aiemmin yliopistolla oli Nesteen kanssa enemmänkin yhteistyötä, nyt se ei ole suurimmillaan. Yhteistyötä on tehty muun muassa elinkaarianalyysejä kehitettäessä. Energiatekniikan tutkimus, erityisesti puhtaat ratkaisut ovat on Kammosen mukaan Lappeenrannassa korkealla tasolla ja Nesteelle oleellista tutkimusta. Lahjoituksen perusteena oli myös Lappeenrannassa koulutettujen Nesteen osaajien suuri määrä. — Jalostamoiden tuotantolinjoilla on heitä monta, samoin korkeissa johtotehtävissä — myös kaupallisen tutkinnon tehneitä, Kammonen kertoo. Hänen mukaansa Neste haluaa suomalaisena yrityksenä palkata suomalaisia työntekijöitä, myös ammattikorkeakouluista ja ammattiopistoista. — Toisaalta uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta-alalla työntekijöistä 90 prosenttia on ulkomaalaisia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Lappeenrannan%20teknillinen%20yliopisto%20tuottaa%20Nesteelle%20osaajia%20ja%20osaamista/2016121526239/4