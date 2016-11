Uutinen

Etelä-Saimaa: LTKY:n puheenjohtaja ihmettelee kohua SYL:n feminismilinjauksesta — ”mikään ei ole muuttunut” Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ilmoitti tiistaina olevansa feministinen järjestö. Viikonloppuna laadittu linjapaperi aiheutti pienen kohun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen ihmettelee kohua. — Se sai vähän liian isot mitat, sillä ohjelmassa mikään ei ole muuttunut. Sanana feminismi ymmärretään niin monella eri tavalla, ja se on aiheuttanut kohun sanana eikä asiana. Rissasen mukaan LTKY ei ole julistautunut feministiseksi, mutta sen yhtenä arvona on yhdenvertaisuus. Hän pitää SYL:n linjapaperissa ilmaisuna käytettyä feminismiä vahvana ja kantaaottavana. — Meillä on hieman erilaiset sanamuodot, mutta jaamme ajatuksen yhdenvertaisuudesta. Kaakkois-Suomen perussuomalaiset nuoret lähettivät torstaina kannanoton, jonka mukaan LTKY:n ja SYL:n arvot eivät kohtaa. Kannanoton takana oli Kaakkois-Suomen PS-Nuorten puheenjohtaja Daniel Kaartinen, joka on LTKY:n edustajiston jäsen. — Se on hänen oma mielipiteensä, ei ylioppilaskunnan mielipide. Hän on ylioppilaskunnan jäsen, ja yksittäisenä jäsenenä hän voi olla tätä mieltä, Rissanen sanoo. Kannaotossaan Kaartinen moittii SYL:iä yleispoliittisten linjausten tekemisestä. Rissanen on osittain samaa mieltä. — SYL:n päätehtävä on keskittyä koulutuspoliittisiin ja sosiaalipoliittisiin asioihin sekä toimia opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä. Viikonlopun liittokokouksessa linjapaperia päivitettiin ja siihen kirjattiin tavoitteita muun muassa yritystukiin ja energiapolitiikkaan. SYL:n pitäisi ennemmin keskittyä opiskelijoiden asioihin ja jättää yleispolitiikka vähemmälle. Rissasen mielestä yhdenvertaisuus on kuitenkin sellainen arvo, jota SYL:n kaltaisen opiskelijajärjestön tulee ajaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/LTKY%3An%20puheenjohtaja%20ihmettelee%20kohua%20SYL%3An%20feminismilinjauksesta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9Dmik%C3%A4%C3%A4n%20ei%20ole%20muuttunut%E2%80%9D/2016121525915/4