Etelä-Saimaa: Kuuntele Sofia Hjulgrénin tarina Yle Areenassa Joutsenolainen Sofia Hjulgrén oli ainoa vuoden 1918 sisällissodassa teloitettu naiskansanedustaja. Hänestä kerrotaan Etelä-Karjalan tuoreessa vuosikirjassa. Hänestä kertoo myös radio-ohjelma, jonka Yle esitti kesällä. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Siinä Sofian tarinan kertovat Joutsenosta kotoisin oleva historioitsija Marko Tikka, Lappeenrannan joutsenolainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola ja lappeenrantalainen teologi Antti Vanhanen, joka on kirjoittanut Hjulgrénia käsittelevän artikkelin Etelä-Karjalan vuosikirjaan. Ohjelman toimittaja on Mari Lukkari, Joutsenosta kotoisin hänkin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Kuuntele%20Sofia%20Hjulgr%C3%A9nin%20tarina%20Yle%20Areenassa/2016121524625/4