Etelä-Saimaa: Kolme hirveä vajosi jäihin Taipalsaarella – katso video hurjasta selviytymistaistelusta Lappeenrantalainen Jarkko From pääsi todistamaan erikoista näytelmää keskiviikkona Taipalsaarella. Kolme hirveä ryntäsi jäälle, joka petti niiden alta. From videoi hirvien taistelun jäisessä vedessä. — Kuulin jotain rutinaa metsästä ja mietin, onkohan siellä hirviä. Hetken kuluttua ne juoksivat 40–50 metrin päästä edestäni suoraan jäihin. Jäät pettivät välittömästi hirvien alta, mutta jonkin matkaa ne pystyivät etenemään. — 15–20 minuutin päästä ne hyytyivät, kun jalat eivät enää yltäneet pohjaan. From soitti hätäkeskukseen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen eläimen pelastustehtävälle puolenpäivän aikaan. Apua ei kuitenkaan lopulta tarvittu, sillä hirvet taistelivat tiensä rannalle. — Lähdin itse palokuntaa vastaan, ja rouva jäi rantaan. Isoin hirvistä alkoi nousta jään päälle ja lyödä kavioilla jäätä. Muut pääsivät pois järvestä seuraamalla sitä. Rannassa etenkin pienin hirvistä oli täysin uupunut. Hirvet lepäsivät hetken rannalla ja lähtivät metsään. Fromille tapahtuma oli ikimuistoinen. — En usko, että tällaista tulee enää vastaan.

