Etelä-Saimaa: Kauno-Finlandian sai Jukka Viikilä — voittoteos opetti Baba Lybeckin näkemään rakkautensa Helsinkiin Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saa tänä vuonna Jukka Viikilä teoksestaan Akvarelleja Engelin kaupungista. Se on lyyrikkona tunnetun Viikilän ensimmäinen proosateos. Akvarelleja Engelin kaupungista (Gummerus) on Helsinkiä 1816 suunnittelemaan saapuneen saksalaisen arkkitehdin Johan Ludvig Engelin kuvitteellinen yöpäiväkirja, johon hän merkitsee muistiin ajatuksiaan hitaasti rakentuvasta kaupungista, ilojaan ja surujaan. Osansa alakuloisissa merkinnöissä saavat Helsingin kylmyys, ihmisten oudot tavat ja kaipuu koti-Berliiniin, samoin syyllisyys siitä, että muutaman vuoden mittaiseksi ajateltu työkomennus venyy vuosikymmeniin. Engel ei kuitenkaan voi vastustaa kiusausta, kun saa tehtäväkseen rakentaa kokonaisen kaupungin senaatteineen, yliopistoineen ja katedraaleineen. Suomen suurimmasta, 30 000 euron arvoisesta Finlandia-palkinnosta päätti tänä vuonna toimittaja Baba Lybeck. Hän kiitti Jukka Viikilää siitä, että tämä opetti hänet näkemään ”rakkautensa Helsinkiin”. — Olen oivaltanut, että rakkaalla kaupungillani on kieli ja tarina, jota en ole aikaisemmin ymmärtänyt. Nyt kuljen kaupungilla ja huomaan, että se onkin runoutta, hän sanoi palkitsemispuheessaan Kansallisteatterissa. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai toimittaja Mari Mannisen teos Yhden lapsen kansa (Atena). Se on kokoelma tarinoita kiinalaisista perheistä, jotka tavalla tai toisella kärsivät maan yhden lapsen politiikasta 1979—2015. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2016 saa kirjailija Juuli Niemi romaanistaan Et kävele yksin. Palkinnosta päätti näyttelijä ja laulaja Vuokko Hovatta. Lue artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

