Etelä-Saimaa: Jauhot ja lammassaippuat tekevät kauppansa Savitaipaleen maatilatorilla Savitaipalelaiset ovat aloittaneet jouluvalmistelut ja lahjaostokset hyvissä ajoin. Joulusesongista on oman osansa saanut viime viikolla avattu maatilatori yritystalossa eli entisessä osuuspankin talossa. — Jauhoja on täytynyt tilata jo lisää. Lemiläiset lampaanmuotoiset saippuat ovat myös olleet suosikkituotteita, torin pyörittäjä Pirjo Laine kertoo. Tuotteita torilla on lähes 30 tekijältä Savitaipaleelta ja lähikunnista. Maatilatori nimenä voi johtaa harhaan, sillä tarjolle tulee myös tehdastavaraa ja niille kauppiaita Imatralta ja Lappeenrannasta. — Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina tänne tulee imatralaisen Päivi Koskelan pop-up-naistenvaatemyymälä ja alusvaatteita lappeenrantalaisesta Alexsandrasta. Lappeenrantalainen Urheilu-Koskimies tulee joulukuun ajaksi maatilatorille paikkaamaan sulkeutuneen urheiluliikkeen jättämää aukkoa. Kunnan elinkeinoasiamies Eija Pajula uskoo, että pop-up-tyyppinen kaupanteko voisi olla maaseudun palvelujen pelastus. — Uuden syntyminen on mahdollista vain kokeilemalla. Sopivasta määrästä eri osaajia syntyy uusia verkostoja ja uusia käytäntöjä, hän sanoo. Pajulan toiveissa on, että maatilatori vakiinnuttaisi paikkansa Savitaipaleen palvelutarjonnassa ja voisi olla avoinna ympäri vuoden. — Nyt olen kalastellut yrityksiä tähän mukaan. Jatkossa olisi hyvä, jos kauppiaat itse olisivat kysyvä osapuoli. Maatilatorista ja yritystalosta laajemmin perjantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Jauhot%20ja%20lammassaippuat%20tekev%C3%A4t%20kauppansa%20Savitaipaleen%20maatilatorilla/2016121526776/4