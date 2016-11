Uutinen

Etelä-Saimaa: Itsepalvelu pidentää kirjastojen aukioloa Etelä-Karjalassa Ruokolahti ruuvaa kirjastoaan sähköiseksi. Tavoitteena on saada kirjasto toimimaan avoimen kirjaston periaatteella ensi vuoden aikana. Muutos suuntaa itsepalvelukirjastoon. Asiakas pääsisi kirjastoon myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Käytössä on esimerkiksi kirjojen lainaus ja tietokoneiden käyttö sekä lehtilukusali myös aukioloaikojen ulkopuolella. Aineiston lainauksen ja palautuksen asiakas hoitaa omatoimisesti automaatilla. Tarkoitus ei ole korvata henkilökunnan antamaa palvelua. Mallilla pyritään pidentämään kirjaston aukioloaikaa. — Esimerkiksi viime kesänä kirjastossa oli aukioloaikojen supistuksia. Tämä on yksi ratkaisu siihen, sivistystoimenjohtaja Eija Markkanen sanoo. Myös Lappeenrannan kirjastot aikovat lisätä itsepalvelua tulevien kahden vuoden aikana. Uudistukset aloitetaan pääkirjastosta, sanoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry. — Pääkirjastoon tulee ensin palautusautomaatti. Myös lähikirjastojen on tarkoitus ottaa käyttöön itsepalvelumahdollisuuksia, joiden avulla pyritään pidentämään kirjastojen aukioloaikoja. Lue koko uutinen:

