Etelä-Saimaa: Haaveiden työpaikka voi löytyä mentorin opastuksella Toivetyöpaikan tai edes oman alan hommien löytyminen ei enää pitkään aikaan ole ollut itsestäänselvyys edes korkeakoulusta valmistuneille. Yhden apukeinon työllistymiseen tarjoaa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla äskettäin käynnistynyt mentorointiohjelma. Suomen mentoreiden ohjelma on tarkoitettu yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden mittaiseen ohjelmaan lähti mukaan 17 mentoria ja 20 opiskelijaa eli aktoria. — Tavoitteena on nopeuttaa korkeakoulutettujen työllistymistä valmistumisen jälkeen ja varmistaa, etteivät he jää asian kanssa yksin, projektisuunnittelija Sami Jokelainen sanoo. Yksi mentoreista on konsulttiyhtiö Psyconin Lappeenrannan aluejohtaja Paula Holtari, joka syttyi mentoroinnille sitä ensi kertaa kokeiltuaan. — On palkitsevaa olla tukemassa sellaista nuorta, joka pohtii vaihtoehtoja ja työstää aktiivisesti omia tulevaisuuden ratkaisujaan. Hänelle voi tarjota avuksi niitä tietoja ja näkökulmia, mitä itsellä on. Käytännössä mentorointi on Jokelaisen mukaan sarja tapaamisia, joissa keskustellaan luottamuksellisesti aktorin urahaaveista. — Vuoden aikana on kahdeksan erilaista tapaamista: palavereja, lounaita, kahvittelua tai vaikka skypetystä. Jokelaisen mukaan ohjelmasta hyötyvät nuorten lisäksi myös mukana olevat mentorit. — Mentori pääsee jakamaan kokemustaan ja asiantuntemustaan, mutta saa myös tuoretta tietoa tiedemaailmasta ja sukupolvitietoa nuorten elämästä ja asenteista. Lue koko uutinen:

