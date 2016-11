Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan vuosikirja esittelee Jääkäri-Jussin ja kansanedustaja-Sosson Etelä-Karjalan tuore vuosikirja 2016 kertoo maakunnan vaiheista viidessä artikkelissa. Vuosikirjan nimi on Jääkäri-Jussi ja Kansanedustaja-Sosso. Nimihenkilöt ovat eteläkarjalainen kalterijääkäri Jussi Reinikainen ja joutsenolainen kansanedustaja Sofia Hjulgrén. Reinikaisen tarina sisältyy Pekka Siiropään artikkeliin Etelä-Karjalan jääkärit, joka kertoo jääkäriliikkeen syntymisestä sekä 18 eteläkarjalaisen jääkärin elämänvaiheista. Antti Vanhanen on kirjoittanut vuosikirjaan artikkelin Todellisuus ja myytti — Sofia Hjulgrénin elämä ja kuolema. Sen painopisteenä on Sosso-lempinimellä tunnetun Hjulgrénin elämän traagisesta loppunäytöksestä syntynyt työväenliikkeen tarinaperinne. Sosialidemokraatteja eduskunnassa edustanut Hjulgrén teloitettiin vuoden 1918 sisällissodan loppuvaiheessa Viipurissa. Maakunnan varhaisempaa historiaa valottaa Airi Muston artikkeli Lapsenmurha Lappeella 1800-luvulla. Siinä kerrotaan naimattoman naisen tekemästä lapsensa surmasta oikeudenkäyntipöytäkirjojen valossa ja myös lapsen isästä, josta sittemmin tuli yksi paikkakunnan merkkihenkilöistä. Paula Kärjen Multapenkiltä kivijalalle -niminen artikkeli kertoo Lappeen kappalaisen pappilan historiasta 1600-luvulta alkaen. Vuonna 1842 valmistunut pappilarakennus on säilynyt ja nykyisin yksityiskäytössä. Minna Kähtävä-Marttisen artikkelissa luodaan katse tulevaisuuteen. Siinä kerrotaan Saimaan järvimatkailun kehittämistä Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa Unesco-Geopark-toimintamallin kautta. Vuosikirjan on tuottanut Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, ja sen julkistamistilaisuus oli keskiviikkona Lappeenrannassa. Tilaisuudessa luovutettiin myös kunniakirjat kotiseututyössä ansioituneille kolmelle miehelle, kaikki Luumäeltä. Hannu Ilves sai kunniakirjan ansiokkaasta kotiseututyön vaalimisesta ja edistämisestä, Vesa Suurmunne ja Tuomo Veikkanen ansiokkaasta perinteisiä rakennustaloja kunnioittavasta maalaistalon entisöimistyöstä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Etel%C3%A4-Karjalan%20vuosikirja%20esittelee%20J%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-Jussin%20ja%20kansanedustaja-Sosson/2016121521024/4