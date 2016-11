Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi neljä Savitaipaleen taposta epäiltyä miestä Etelä-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut neljä miestä, jotka poliisi otti kiinni sunnuntaina Savitaipaleella kuolleena löytyneen miehen asunnosta. 49-vuotiaan savitaipalelaisen miehen epäillään kuolleen henkirikoksen uhrina edellisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa tappona. Asunto on Savitaipaleen kirkonkylän ulkopuolella. Sieltä kiinni otetut ja nyt vangitut miehet ovat 24-, 27-, 38- ja 39-vuotiaita. Kolme heistä asuu Savitaipaleella, yksi on Keski-Suomesta. Juttua muokattu 24.11. kello 15.32. Otsikkoa muutettu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Etel%C3%A4-Karjalan%20k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeus%20vangitsi%20nelj%C3%A4%20Savitaipaleen%20taposta%20ep%C3%A4ilty%C3%A4%20miest%C3%A4/2016121524863/4