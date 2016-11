Uutinen

Etelä-Saimaa: Catz ottaa uusintastartin kauteen, joukkue on vihdoin terve ja iskukykyinen Naisten koripallon viime vuosien yksinvaltias Catz joutui alkukaudella uuteen tilanteeseen. Lappeenrantalaiset ovat pelanneet täydellä kokoonpanollaan vain kauden 32 ensimmäistä minuuttia Hyvinkään Pontevaa vastaan. Sitten loukkaantui pelintekijä Ariel Massengale. Seuraavassa pelissä rivistä putosi kapteeni Lena Reshetko. Sentteri Samarie Walker ehti pelata neljä ottelua, kunnes takareisi sanoi sopimuksen irti. Catzin päävalmentaja Mika Haakana myöntää, että syksy on ollut poikkeuksellisen haastava. — Luottamus tekemiseen on ollut koko ajan, mutta onhan tämä tietysti vähän stressannut. Yöunet eivät sentään ole menneet. Espoo United -peli ennen taukoa oli meiltä tosi heikko esitys, sitä ennen oli kaikenlaista muuta. Espoo-pelin jälkeen olimme jo oikeasti huolissamme ja keskustelimme asioista. Tällä viikolla kissat ovat voineet viimein harjoitella lähes täysilukuisena. Poissa ovat olleet ainoastaan pitkäaikaispotilas Lotta Hämäläinen ja maajoukkuekomennuksella oleva Camilla Grönberg. Kahden viikon maajoukkuetauko päättyy, ja Catzin pelit jatkuvat lauantaina vierasottelulla viime kevään finaalivastustajaa Hyvinkään Pontevaa vastaan. — Pääsemme aloittamaan ikään kuin uudestaan koko homman, Haakana sanoo. Catz on rohmunnut viisi viimeistä ja yhteensä kuusi Suomen mestaruutta, mutta tällä hetkellä sijoitus on vasta seitsemäs. Tosin samoissa pisteissä on viisi joukkuetta. Kauden 2010—11 joulutauolla kissat olivat vastaavilla sijoilla, mutta onnistuivat kipuamaan vielä toiseksi. — Kiva nähdä viidessä joulua edeltävässä pelissä, missä oikeasti mennään tällä joukkueella. Naisten korisliiga on ollut tällä kaudella poikkeuksellisen tasainen. Joinain aiempina vuosina kaksi kärkijoukkuetta saattoivat hävitä vain toisilleen, mutta alkukaudella voitot ovat menneet ristiin. — Kovin montaa peliä emme kuitenkaan voi enää hävitä, jos meinaamme päästä kahden parhaan joukkoon, Haakana muistuttaa. Suora välieräpaikka olisi Catzille tärkeä, sillä vuodenvaihteen jälkeen alkavat pelit myös Latvia–Viro-liigassa. Puolivälieriin jääminen kasvattaisi ottelukuormaa huomattavasti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/24/Catz%20ottaa%20uusintastartin%20kauteen%2C%20joukkue%20on%20vihdoin%20terve%20ja%20iskukykyinen/2016121522970/4