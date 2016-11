Uutinen

Etelä-Saimaa: Virkkukoukkunen avaa lauantaina joulukaupan Koskenpartaalle, Lappeenrannan pop-upkin jatkaa elokuulle Virkkukoukkusen väellä riittää kiirettä. Työn alla on parhaillaan joulukauppa, joka avautuu lauantaina Kultakellon viereen Koskenpartaalle. — Sain ajatuksen joulukaupasta viime viikolla. Tytöt näyttivät idealle vihreää valoa ja tässä ollaan nyt, nauraa yrittäjä Tiina Kärkäs. Joulukaupan on tarkoitus olla auki tammikuulle asti. Virkkukoukkusen Tainionkosken myymälässä käynnistyy perjantaina muuttomyynti. Jatkossa koko toiminta siirtyy Koskenpartaalle. 7. marraskuuta Lappeenrannassa avautunut pop-up-myymälä on saanut Kärkkään mukaan niin hyvän vastaanoton, että toiminta jatkuu Kauppakadulla ainakin elokuun loppuun asti. — Ihmiset ovat löytäneet myymälään tosi kivasti. Tilanne on hyvä, sillä tuotteemme ovat jo ennestään tuttuja monille. Ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Virkkukoukkusen Lappeenrannan-myymälässä työskentelee tällä hetkellä yksi henkilö. Joulukuuksi määrä tuplataan. Imatralla virkkukoukkuslaisia on viisi. Lue koko uutinen:

