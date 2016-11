Uutinen

Etelä-Saimaa: Tunnistatko tutut paikat? Tauski kuvasi uuden musiikkivideonsa Lappeenrannassa Artisti Tauski Peltonen on julkaissut uuden musiikkivideon. Erityisen mielenkiintoiseksi asian tekee se, että musiikkivideo on kuvattu Lappeenrannassa. Tauski kertoo, että halusi kuvata videon Lappeenrannassa, sillä kaupungilla on hänelle erityinen merkitys. Myös vastikään Imatralle muuttanut Tauskille töitä tekevä henkilö suositteli paikkaa. — Olen aikanaan viettänyt Lappeenrannassa paljon aikaa. 1980-luvulla keikkailin Hotelli Lappeen yökerhossa aina kuukauden pätkissä. Siltä ajalta on pelkästään hyviä muistoja, Tauski muistelee. — Minulla on myös paljon ystäviä Lappeenrannassa ja ihmiset ovat siellä aina niin iloisia ja hymyileviä. Videolla Tauski nähdään muun muassa Linnoituksen alueella ja Lappeenrannan satamassa. Yksi toive oli, että video kuvattaisiin lumisissa olosuhteissa. Tauskin kotipaikkakunnalla Turussa lunta ei kuvausajankohtana ollut. — Lappeenrannassa oli silloin lunta, kun täällä oli vain loskaa. Mietimme pitkään, missä video tehtäisiin, ja päädyimme Lappeenrantaan. Haimme tähän arktisuutta ja talvimaisemaa. En ole ennen tehnyt lumista videota Suomessa. Myös Lappeenrannan Rantapaviljongin rakkauslukot ovat suuressa roolissa videolla. Video kuvattiin pari viikkoa sitten lauantaina, kun Tauski oli keikalla Pikku Pete -ravintolassa. Video kuvattiin päivän aikana ennen keikkaa. Katso Tauskin video alta. Lue koko uutinen:

