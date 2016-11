Uutinen

Etelä-Saimaa: Tauski ihastui Lappeenrannan villiin menoon jo 1980-luvulla – ”Kenties erikoisin keikka 37 vuoden ajalta” Artisti Tauski Peltonen muistelee lämmöllä 1980-luvun loppuvuosia ja 1990-luvun alkua Lappeenrannassa. Tuolloin vielä melko tuntematon Tauski keikkaili aktiivisesti bilebändinsä kanssa kaupungissa. Etenkin Hotelli Lappeen yökerho tuli tutuksi, kun bändi vietti paikalla kuukauden pätkiä kerrallaan. — Olimme aina kuukauden Lappeenrannassa ja keikkailimme kuutena iltana viikossa. Paikka oli joka ilta täynnä. Silloin vielä käytiin paljon yökerhoissa tanssimassa ja pitämässä hauskaa, Tauski kertoo. — Sanotaan, että ihmiset bilettävät nykyään kauheasti. 1980-luvulta ne bilekoneet löytyvät. Silloin todella juhlittiin kaikki arki-illat. Nykyisin Suomesta puuttuu täysin sosiaalinen elämä. Istutaan vain kotona neljän seinän sisällä. Tauski tietää mistä puhuu, sillä miehen ura muusikkona on kestänyt jo 37 vuotta. Vanhat muistot nousivat pintaan, kun hän keikkaili Pikku Petessä Lappeenrannassa pari viikkoa sitten. Samalla mies kuvasi uuden musiikkivideonsa. — Aloin muistella, että jumalauta, silloin oli hauskaa. Vaikka tehtiin kuusi päivää töitä viikossa, ei se ollut raskasta. Pitkistä keikkarupeamista on jäänyt myös erikoisia muistoja, joista kenties oudoimman Lappeen keikan tapahtuman Tauski jakaa haastattelussa. — Toiseksi vanhin poikani oli juuri syntynyt, joten otin saksanpaimenkoiramme mukaan keikkamatkalle. Otin koiran hotellihuoneeseen, mutta keikan aikana siivooja oli käynyt avaamassa huoneen oven, Tauski muistelee. — Kesken keikan koira sitten hyppäsi yhtäkkiä tanssilattialle, ja kusi siellä olleen tolpan juureen. Sitten se hyppäsi viereeni lavalle istumaan. Se on kenties erikoisin keikkatapahtuma 37 vuoden ajalta. Rakkauden perässä Tauski tuntuu tykästyneen syvästi eteläkarjalaisiin ihmisiin, sillä kehuja tulee vuolaasti. Itäinen Suomi muutenkin on Tauskin mielestä rentoa seutua maan muihin osiin verrattuna. — Koko muusikkourani varrelta juuri Lappeenrannassa ja Imatralla on jäänyt ihmisistä todella mukava kuva. Kaikki ovat iloisia ja hymyilevät. En tiedä, mikä itäsuomalaisuudessa kiehtoo, Tauski kehuu. — Imatralla asuva työntekijänikin kyselee, miksen muuttaisi sinne. Eikä sinkkuna elelevä Tauski suinkaan sulje pois muuttoa Lappeenrantaan. Se vaatisi vain rakkauden löytymisen. — Pitäisi viettää enemmän aikaa siellä, että löytyisi uusi vaimo. Ehkä se on sitä yhtä keittäjää vaille, että muutan sinne. Aikaa rakkaudelle löytyisi, vaikka kalenteri pursuaakin keikoista. Tauskin viikonloput ovat täynnä tammikuun loppuun saakka. Keikkaelämä maistuu. — Rakastan keikkailua, vaikka on se välillä raskastakin. Näen iloiset ihmiset, jotka laulavat mukana laulujani. Toisaalta tykkään olla kotona kaikessa rauhassa. Lue koko uutinen:

