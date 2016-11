Uutinen

Etelä-Saimaa: Sisätiloissa toimivat liikunta- ja seikkailupuistot lisäävät suosiotaan Ruokolahtelaiset Jani, Maarit, Sonja ja Niklas Pihl olivat viettämässä loskaista marraskuun sunnuntaita Lappeenrannan Hoplopissa. Vanhemmat kehuivat vastikään uudistettua paikkaa tosi mukavaksi. — Tällaiset puistot ovat upeita juttuja. Tänne on kiva tulla koko perheen kanssa, perheen äiti Maarit Pihl sanoo. Jani-isä nyökkää ja kertoo, että yrittäjäperheessä yhteisiä hetkiä ei ole liikaa. — Viikonloput yritämme käyttää yhdessäoloon. Noin kerran kuukaudessa käymme liikuntapuistoissa. Tämä on myös hyvää vastapainoa työelämän digimaailmalle. Hoplop-ketju on yksi koko perheen sisäliikuntapalveluja tarjoavista yrityksistä Suomessa. Sillä on 19 sisäliikuntapuistoa, joita uudistetaan parhaillaan uuden konseptin mukaisiksi. Lappeenrannassa avautui Hoplopin uusittu liikuntapuisto muutama viikko sitten. Ketju aikoo myös perustaa kymmenen uutta liikuntapuistoa. Toimiala on muutenkin vahvassa kasvussa. Sisäliikunta- ja seikkailupuistoja perustetaan koko ajan lisää. Särkänniemen entinen delfinaariokin muutetaan liikuntapuistoksi. Markkina on niin huokutteleva, että toimialan ulkomaiset yrittäjätkin alkavat rantautua Suomeen. Etelä-Karjalasta löytyy Lappeenrannan Hoplopin lisäksi Rauhan Angry Birds-puisto, ja Kouvolan Prismassa on oma liikuntapuistonsa. Hoplopin toimitusjohtaja Tomi Pulkki sanoo, että liikuntapuistojen kasvun taustalla on yhteiskunnan muutos. Tietotekniikan kehitys on johtanut siihen, että perheet viettävät entistä vähemmän aikaa aidosti yhdessä. Kun yhteiskuntaan tulee haasteita, markkinat lähtevät ratkaisemaan ongelmaa tarjoamalla tarvittavia palveluja. Pulkki sanoo, että liikuntapuistoissa perheet voivat viettää mukavaa, liikunnallista vapaa-aikaa yhdessä. — Lapset saavat turvallisesti motorisesti kehittävää liikuntaa, ja aikuiset saavat hengähtää ja olla lastensa kanssa. Tabletit ja kännykät laitetaan sivuun. Lue koko uutinen:

