Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven ja Ruokolahden kirkkovaltuustojen puheenjohtajat: Yhdistyminen on ainoa vaihtoehto Sekä Rautjärven että Ruokolahden kirkkovaltuustojen puheenjohtajat pitävät seurakuntien yhdistämistä väistämättömänä asiana. — Rautjärven valtuustosta valtaosa on sillä kannalla, että yhdistyminen on ainut vaihtoehto. Kun menot ovat aina suuremmat kuin tulot, vaikka kaikki mahdolliset säästötoimet on tehty, ei tilanne voi jatkua ennallaan, toteaa Rautjärven kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarmo Seppänen. Ruokolahden kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen ennakoi, että asiasta tullaan vielä käymään runsaasti keskusteluja. — Eriäviä mielipiteitä voi olla molemmissa seurakunnissa. Taloudellinen tilanne on kuitenkin se mikä on. Seppäsestä kaavailtu yhdistymisaikataulu vuoden 2018 alusta on hyvä. — Lähtökohta on se, että liitoksessa saadaan säilytettyä entiset palvelut tai niitä saadaan jopa uudistettua. Henttonen korostaa, että asia tullaan käsittelemään sekä seurakuntaneuvostossa että valtuustossa. Tuomiokapituli odottaa seurakunnilta lausuntoja 17. helmikuuta 2017 mennessä. — Sen jälkeen asia menee kirkkohallituksen ratkaistavaksi, kertoo lakimiesasessori Jyri Klemola Mikkelin hiippakunnasta. Kirkkohallituksen ratkaisu seurakuntien liittämisestä on odotettavissa maalis-huhtikuussa. Lähtökohta on, että Rautjärven seurakunnan lakatessa kaikki vakinaiset työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuteen seurakuntaan. Rautjärven seurakunnan omaisuus siirtyy Ruokolahden seurakunnalle. — Myös velat ja vastuut siirtyvät. Sen jälkeen Ruokolahden seurakunta vastaa koko alueen seurakunnallisesta toiminnasta, Klemola toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/23/Rautj%C3%A4rven%20ja%20Ruokolahden%20kirkkovaltuustojen%20puheenjohtajat%3A%20Yhdistyminen%20on%20ainoa%20vaihtoehto/2016521522050/4