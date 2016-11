Uutinen

Etelä-Saimaa: Pien-Saimaalle suunnitellaan toista pumppaamoa — Kivisalmesta hyvät kokemukset Pien-Saimaan virtauksien ohjaamiseen on alettu suunnitella toista pumppaamoa. Sen mahdollinen sijoituspaikka on Kopinsalmi, mutta tarkastelussa on muitakin vaihtoehtoja. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tiedotteen mukaan toinen vaihtoehto on lisävesipumppaamon yhdistäminen Kutilan kanavaan, sikäli kun se joskus rakennetaan. Kolmas vaihtoehto on Kirjamoinsalmen sulkeminen talviajaksi, jolloin Kivisalmessa pumpattava vesi kulkeutuisi Maavedelle saakka. Tässä tapauksessa ei tarvittaisi uutta pumppaamoa Kopinsalmeen. Kivisalmessa Lappeenrannan ja Taipalsaaren rajalla pumppaamo on toiminut alkuvuodesta 2015. Se työntää vettä itäiseltä Pien-Saimaalta läntiselle Pien-Saimaalle. Ympäristötoimen tiedotteen mukaan Kivisalmen pumppaamosta on saatu myönteisiä kokemuksia. Pumppaamo on alentanut ravinteita Läntisellä Pien-Saimaalla. Myös teknisesti laitos on toiminut luotettavasti ja sen energiatehokkuus on ollut jopa suunniteltua parempi. Uuden pumppaamon suunnittelussa tarkastellaan toistaiseksi eri vaihtoehtojen rakenteita ja kustannuksia. Suunnittelusta vastaa FCG-yhtiö. — Kutilan kanavaan yhdistäminen on houkutteleva vaihtoehto, koska silloin voidaan yhdistää myös matkailu ja vedenlaatu samaan hankkeeseen, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen toteaa tiedotteessa. Edullinen vaihtoehto olisi Räsäsen mukaan Kirjamoinsalmen sulkeminen talvella, jolloin vesi pakotettaisiin kiertämään Maaveden kautta. — Tämän toteuttamiskelpoisuudesta on nyt tarkoitus saada oikeaa tietoa. Pien-Saimaan virtausohjauksesta hyväksyttiin vuonna 2011 hankesuunnitelma, jonka perusteella Pien-Saimaalle toteutetaan kaksi pumppaamoa. Uuden pumppaamon suunnittelu liittyy PIen-Saimaan kunnostuksen Pisara-hankkeeseen. Lue koko uutinen:

