Uutinen

Etelä-Saimaa: Paikallisliikenteen bussimaksun voi kohta hoitaa kännykällä Lappeenrannan paikallisliikenteessä otetaan käyttöön mobiilimaksu. Uusi maksutapa tulee käteismaksun rinnalle uutena tapana maksaa bussikyyti. Kolmas tapa maksaa kaupungin lähiliikenteen busseissa on hankkia ladattava maksukortti, joka otettiin käyttöön kesällä. — Matkustajalle kännykällä maksaminen on hieman edullisempaa kuin käteisellä maksaminen, kaupungin suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta kertoo. Kalevirran mukaan mobiilimaksaminen otetaan käyttöön lähiaikoina. — Mobiilimaksaminen otetaan käyttöön, kun teknisen lautakunnan asiasta tekemä päätös on tullut lainvoimaiseksi ja asiaa koskeva sopimus on alekirjoitettu, hän kertoo. Älypuhelimella maksaminen perustuu Soneran älypuhelinsovellukseen. Lippu näkyy maksajan puhelimen näytöllä ja se on voimassa 90 minuuttia ostohetkestä luettuna. — Mobiilimaksun käyttäjän pitää ensin ladata puhelimensa tämä applikaatio, Kalevirta neuvoo. Älypuhelimella maksettu bussilippu on hieman halvempi kuin käteisellä maksettu lippu. Aikuisen lippu hinta on normaaliaikana kännykällä maksettuna 2,90 euroa ja hiljaisena aikana 2,25 euroa. Opiskelija- ja lastenlipuista saa myös vastaavan alennuksen käteismaksun hintaan verrattuna. Lue koko uutinen:

