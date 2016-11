Uutinen

Etelä-Saimaa: Opiskelijat ideoivat matkailumarkkinointia vuorokauden ympäri — ”aikamoinen urheilusuoritus” Markkinoinnin opiskelijat kokoontuivat eilen tiistaina Imatran kylpylälle ideoimaan kuinka markkinoida Imatran seutua ja Saimaata nuorille. Saimaan ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskunta Luxin Pasi Toropainen, Lidia Dimov ja Henna Kuntola myivät idean 24:n tunnin työpajasta Kehylle. — Heitimme haasteen, että voisimme yrittää vastata johonkin kipukohtaan. Kipukohdaksi nimettiin Saimaan ja Imatran alueen matkailumarkkinointi nuorille, Toropainen kertoo. Keskiviikkoaamuna alueen matkailualalta koottu raati saapui arvioimaan ideat. Raatiin kuului Juha Sorjonen Kehyltä, Liisa Marsio Imitsistä, Maija Saajanlehto Imatran kylpylästä ja Hanna Ollikainen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä. Ideoista pidettiin ja osan osuuskuntalaisista kanssa yhteistyö jatkuu uudessa työpajassa keväällä. Toropainen näkee työpajapohjaisen toimintatavan hedelmällisenä oppimiselle. Opiskelijat ovat samaa mieltä. Yhden viidestä työryhmästä muodostaneet Isa Räihä, Viivi Virolainen, Lotta Luukkainen, Jukka Markkanen ja Jenna Salo kertoivat, että motivaatio on korkealla kun tietää ideoiden voivan päätyä myös toteen. Myös aikapaine on hyvästä. — Onhan tämä aikamoinen urheilusuoritus, Markkanen tokaisee. Heidän ryhmänsä viestin on, että alueen luontoa pitää ehdottomasti hyödyntää paremmin; suomalaiselle järven jäätyminen voi olla itsestäänselvyys, mutta jollekin ulkomaalaiselle matkailijalle se voi olla elämys. — Alueen matkailussa ja markkinoinnissa on paljon hyvää, mutta on myös paljon hyviä juttuja, joita ei ole osattu tuoda hyvin esille, tulevat markkinoinnin ammattilaiset arvioivat. Nuoret kokevat myös, että Saimaan alueen luonnossa ja urheilumahdollisuuksissa on paljon sellaista potentiaalia, joka ei näy markkinoinnissa. — Esimerkiksi itse kuulin koskinäytöksistäkin vasta viikko sitten, pääkaupunkiseudulta oleva Markkanen sanoo. — Ei voi olla niin, että vain paikalliset tietävät joistain jutuista. Oletettavasti moniakaan aktiviteetteja ei ole kehitetty pelkästään paikallisille, muut säestävät. Nuoret ovat markkinointiosuuskunnista Askel, Lux ja Visio. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/23/Opiskelijat%20ideoivat%20matkailumarkkinointia%20vuorokauden%20ymp%C3%A4ri%20%E2%80%94%20%E2%80%9Daikamoinen%20urheilusuoritus%E2%80%9D/2016521522933/4