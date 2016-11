Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikkelin tuomiokapituli: Rautjärven seurakunta liitetään Ruokolahden seurakuntaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kirkkohallitukselle aloitteen Rautjärven seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Ruokolahden seurakuntaan. Liitos tapahtuisi 1.1.2018. Aloitteen taustalla ovat Rautjärven seurakunnan jo useita vuosia kestäneet taloudelliset vaikeudet, jotka jatkuessaan olisivat merkinneet seurakunnan toiminnan huomattavaa supistamista. Rautjärven seurakunta on tuomiokapitulin mukaan pyrkinyt saamaan tilanteensa taloudellisesti kestävälle pohjalle, mutta seurakunnan käytettävissä olevat keinot eivät ole siihen riittäneet. — Aloitteen tarkoituksena on turvata seurakunnallinen toiminta Rautjärvellä myös tulevaisuudessa. Tuomiokapitulin asettama selvitysmies neuvotteli molempien seurakuntien kanssa ja toteutti seurakuntien henkilöstön kuulemisen, tiedottaa tuomiokapituli. Aloitteesta pyydetään sekä Rautjärven että Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa. Kirkkolain mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Lue koko uutinen:

