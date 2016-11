Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoitukseen valitaan kansainvälinen joulumuori — äänestyksessä neljä ehdokasta Lappeenrannan nuorkauppakamari etsii taas Linnoituksen joulumuoria, tänä vuonna kansainvälisyys-teemalla. Verkossa on avattu äänestys, jossa joulumuoriksi on neljä ehdokasta. Nuorkauppakamarin tiedotteen mukaan he ovat toiminnallaan toiminnallaan nostaneet Lappeenrantaa maailmankartalle ja/tai tuoneet kansainvälisyyttä Lappeenrantaan, ja ehdokkaat ovat: Melanie Matern-Riihelä, Terhi Jantunen, Tuija Maaret “Tuitu” Pykäläinen ja Laura Latja-Ropponen. Joulumuoria voi äänestää 7. joulukuuta asti Lappeenrannan Nuorkauppakamarin verkkosivuilla. Joulumuori kruunataan Linnoituksen joulumarkkinoilla lauantaina 10. joulukuuta kello 12. Lue koko uutinen:

