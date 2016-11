Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantaan tilataan kaksi uutta latukonetta — toinen tulee Joutsenoon, toinen keskusta-alueelle Lappeenrannan kaupunki hankkii kaksi uutta isoa latukonetta. Toinen latukoneista tulee Joutsenoon, toinen palvelee keskusta-aluetta, Huhtiniemen, lentokentän ja länsialueen reitistöjä. Toiveissa on, että uusilla latukoneilla päästään ajamaan hiihtobaanoja jo tulevan talven aikana. — Täytyy konetoimittajan kanssa keskustella, mitä tehdään, kun muita tarjouksia ei tullut. Ovatko he halukkaita toimittamaan koneet niin pian kuin mahdollista vai odottavatko he ensin, että päätös tulee lainvoimaiseksi, kertoo liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman. Latukoneiden hankinnasta päätti tiistaina Lappeenrannan nuoriso- ja liikuntalautakunta. Tarjouskilpailussa saatiin ainoastaan yksi tarjous Kessu Oy:ltä. Kahden PistenBully 100 SCR -latukoneen yhteishinta on 335 611 euroa (alv 0 %). Vaihdossa Lappeenranta antaa kaksi käytettyä Paana 200 -latukonetta, joista Kessu Oy hyvittää yhteensä 49 000 euroa. Näin ollen nettohankintahinnaksi jää 286 611 euroa. Vanhat latukoneet ovat vuosimallia 2001 ja 2002. Toinen niistä on hankittu aikoinaan uutena Joutsenoon, toinen Lappeenrantaan. Oksmanin mukaan vanhat koneet alkoivat olla huonossa kunnossa. Varsinkin Huhtiniemessä käytettyä konetta oli korjattu aina syksyisin useaan otteeseen. — Uusissa koneissa on hyvä työergonomia kuljettajalle ja hiljainen, kahden hengen hytti. Työolosuhteet siis paranevat merkittävästi, Oksman toteaa. Lue koko uutinen:

