Uutinen

Etelä-Saimaa: Laatokan Portti pantiin alennusmyyntiin Parikkalan Joukiossa olevan hotelli-ravintola Laatokan Portin myyntihintaa on laskettu 500 000 euroon. Sillä saa Simpelejärven rannalta reilun hehtaarin kokoisen niemitontin, sekä noin 540 kerrosneliömetriä yritystilaa. Myyntihinta on pudonnut aika lailla takavuosista, sillä matkailuyrityksestä on pyydetty parhaimmillaan 1,8 miljoonaa euroa. Kuutostien varressa rakenteilla olevat kolme hotellia eivät sisälly kauppaan. — Kyselyitä on ollut vaihtelevasti, mutta mitään konkreettista kauppaan liittyvää ei ole tällä hetkellä vireillä, eikä kiinteistöstä kiinnostuneitakaan. Hintaa laskettiin, jotta kiinnostus heräisi, kertoo kiinteistönvälittäjä Niko Laamanen LKV Saimaa Finland Oy:stä. Laatokan Portti on entinen Joukion rajavartioasema. Ravintolassa on vähän yli sata asiakaspaikkaa ja terassilla120. Hotellihuoneet on kunnostettu entiseen rajavartijoiden asuinrivitaloon. Rakennukset on remontoitu puolenkymmentä vuotta sitten. Hotelli- ja ravintolabisneksen pyöräytti vauhtiin lentokapteeni Matti Kosonen, joka osti rakennukset vuonna 1997 ja jalosti ne matkailukäyttöön. Kosonen myi kiinteistön Tynkkylänjoen Kartano Oy:lle 2010. Sitä pyöritti edesmennyt liikemies Pekka Salmi ja sittemmin hänen tyttärensä Natasha Salmi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/23/Laatokan%20Portti%20pantiin%20alennusmyyntiin/2016121519957/4