Etelä-Saimaa: Laatokan Portin tienvarsihotellit yhä kesken — rakennuslupa umpeutuu ensi vuonna Kuutostien varressa on Parikkalan Laatokan Portin kohdalla kolme keskentekoista rakennusta. Niitä alettiin rakentaa vuonna 2012 hotelliksi. Laatokan Portin silloinen omistaja Pekka Salmi ryhtyi hankkeeseen venäläisen investoijan kanssa. Kumppani erkani hankkeesta, ja työmaa hiljeni seuraavana vuonna. Pekka Salmen toiveena oli, että jokin kansainvälinen hotelliketju ottaisi tienvarsihotellin hoitaakseen. Rakennuksetkaan eivät ole valmistuneet. Parikkalan kunnan rakennustarkastaja Seppo Vento sanoo, että hotelleja koskeva rakennuslupa on voimassa ensi vuoden loppupuolelle saakka. Mikäli työmaalla ei siihen mennessä näy hiiren hyppäämääkään, otetaan lupa käsittelyyn. — Lupa-ajan umpeuduttua pitää ryhtyä kyselemään ja selvittämään asiaa. Jos rakentaminen jatkuu, pitää selvittää, onko viivästys vaikuttanut miten rakenteisiin ja edellyttääkö se lisätehtäviä jatkorakentamiselle. Eristyksiä ei kuitenkaan ehditty asentaa. Laatokan Portti on kaupan puolella miljoonalla eurolla, mutta keskentekoiset rakennukset eivät sisälly kauppaan.

