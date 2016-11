Uutinen

Etelä-Saimaa: Kehruuhuone 200 palaa näyttämölle helmikuussa — liput ovat jo myynnissä Musiikkinäytelmä Kehruuhuone 200 saa lisäesityksiä 8.—11. helmikuuta. Kehruuhuone on Lappeenrannan Linnoituksessa, ja näytelmä kertoo sen vaiheista 200 vuoden aikana. Esityksen näki marraskuussa lähes 2 000 ihmistä. Yhdeksästä näytöksestä kahdeksan myytiin loppuun. Lisänäytöksiä on viisi, ja niistä kaksi on päivänäytöksiä. Liput esitykseen ovat jo myynnissä. Draamapedagogi Marika Kesselin käsikirjoittama ja ohjaama esitys kertoo Lappeenrannan Kehruuhuoneen vaiheista naisvankilana, urheilutalona, tanssipaikkana sekä kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Kehruuhuone perustettiin 200 vuotta sitten. Se toimii nykyisin kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena, missä myös musiikkinäytelmän esitykset ovat. Lue koko uutinen:

