Etelä-Saimaa: Käsi lippaan luonnollisuudelle Lahtelainen rap-artisti Nikke Ankara on kesätunnelmissa keskellä pimeintä talvea. Syy tähän on aiemmin erityisesti irokeesillaan kollegoistaan erottuneen mc:n uusi single Pisamat, joka julkaistaan perjantaina 25. marraskuuta. Artistin itsensä kesäiseksi rallatteluksi kuvailema kappale käsittelee nimensä mukaisesti pisamia. — Se on tavallaan sellainen ylistyslaulu pisamille. Mä fiilaan itse tosi paljon pisamia, ja tuli sellainen fiilis, ettei kukaan ole tehnyt niistä biisiä. Ankaralle pisamat edustavat hänen arvostamaansa luonnonkauneutta. Onkin pakko kysyä, mitä mieltä räppäri on naisten parin vuoden takaisesta meikkitrendistä, johon kuului ”feikkipisamien” piirtäminen kasvoille? — Ei siinä mun mielestä mitään pahaa ole, jos kerta haluaa itselleen pisamat. Toisaalta ehkä annan kuitenkin enemmän respectiä, jos ne ovat ihan omasta takaa, artisti nauraa. Henri ”MGI” Lanzin ja Kalle ”Kashwell” Mäkipellon tuottama Pisamat on viides single Nikke Ankaran tulevalta toiselta albumilta. Sen on tarkoitus tulla ulos ensi keväänä. Räppipäille Ankara lupaa albumilta löytyvän myös singlelohkaisuja raa’empaa sylkemistä. Omien projektiensa ohella Nikke Ankara on mukana Lahti United -kollektiivissa, jonka muodostaa joukko lahtelaisia urbaanin genren artisteja. Kymmenpäiseltä kokoonpanolta on tulossa pitkän tauon jälkeen uutta materiaalia marraskuun lopussa, kun ryhmän kolmas single We Are LTI julkaistaan. Ankaran mukaan kollektiivin jäsenet pyrkivät tekemään jatkossa yhteistyötä entistä aktiivisemmin, vaikka heillä kaikilla onkin myös omat kuviot. Ideoita he heittelevät toisilleen Lahti Unitedin yhteisessä Whatsapp-keskusteluryhmässä. — Ei ole helppoa saada kaikkia studiolle, kun on niin paljon liikkuvia osia. Teimme tämän biisin niin, että pakotimme kaikki studiolle ja kirjoitettiin siellä ne läpät. Tiukan aikataulun puitteissa työskentely ei ole ongelma Nikke Ankaralle. Paineen alla olemisesta on hänelle paremminkin hyötyä. — Mutsikin sanoi mulle joskus, että toimin parhaiten just silloin. Suurin osa sinkuistani on syntynyt paineen alla. Yksi Ankaran isoimmista hiteistä sai alkunsa, kun tuottaja MGI antoi biitin ja kaksi vuorokautta aikaa kirjoittaa siihen sanoitukset. Ankara lainasi kaveriltaan studiotilan ja istui siellä niin pitkään, että sai lyriikat kasaan. — Siitä biisistä syntyi Spesiaali, joka oli aika iso biisi. On sitä yhdessä illassa kirjoitettu monet biisit. JANNE RÖMPÖTTI Nikke Ankara & Vilma Alina Amarillo Areenalla Lappeenrannassa pe 25.11. Lue koko uutinen:

