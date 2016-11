Uutinen

Imatran kylpylän laajennus sai kaupunginhallituksen tuen: ehtona kuitenkin riskianalyysin teko Imatran kaupunginhallitus näytti alustavasti vihreää valoa Imatran kylpylän allasosaston noin 500 neliön laajennukselle. Mallia toteutukseen otetaan River plastin hallihankkeesta, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helminen. Molemmissa tapauksissa investoinnin toteuttaa kaupungin tytäryhtiö Imatran seudun yritystilat, joka vuokraa rakentamansa tilat edelleen varsinaiselle toimijalle. Rahoitus hoidetaan pankkilainalla, jonka Imatran kaupunki takaa. Yhteistä on myös riskianalyysi. Sellainen tehtiin River plastin tapauksessa, ja tullaan tekemään myös kylpylän tapauksessa. Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään tältä osin maanantaina kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun perusteella. Riskianalyysissä tulee käydä läpi kaikki skenaariot, Helminen sanoo. Olennaista on muun muassa Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön maksukyvyn arviointi. Investoinnin kaikki kustannukset on tarkoitus periä takaisin vuokrassa 15 vuoden aikana. — Pitää miettiä kaikki vaihtoehdot. Mitä tarkoittaa riski siitä, että mitään ei tehdä. Mitä tarkoittaa riski siitä, että tehdään, mutta säätiön maksukyky ei riitä. Tai mitä tarkoittaa se, etteivät riskit konkretisoidu, vaan kannattavuus ja takaisinmaksukyky lisääntyvät. Allasosaston laajennuksen hinta tarkentuu suunnittelun edetessä. Alustava tavoitehinta on 3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Samassa yhteydessä käsitellään myös riskianalyysin tulokset.

