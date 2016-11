Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunginkirjasto sai 2 000 euron Celia-palkinnon työstään äänikirjojen tarjoamiseksi asiakkaille Imatran kaupunginkirjasto on saanut tunnustusta äänikirjojen tarjoamisesta asiakkaille. 2000 euron Celia-palkinnon vastaanottivat keskiviikkona opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivillä Helsingissä kirjastonjohtaja Marja Huuhtanen ja kirjastonhoitaja Mika Kähkönen. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään kirjastolle, joka on edistänyt toiminnallaan merkittävällä tavalla kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Palkintoperusteluissa todetaan, että Imatran kaupunginkirjasto on tehnyt uraauurtavaa työtä Celian äänikirjojen tarjoamiseksi yhteisöille ja yksilöille. Ne ovat helposti saatavilla ja aineistoa on runsaasti. — Kirjaston johto ja koko henkilökunta on sitoutunut kehittämään palvelua henkilöille, joilla on lukemiseste. Henkilökunta palvelee asiakkaitaan täydellä sydämellä ja rautaisella ammattitaidolla, perusteluissa todetaan. Imatran kaupunginkirjastossa on kerralla 200—300 lainattavaa cd-äänikirjaa. Sen lisäksi kirjaston kautta saa tunnukset verkossa toimivaan äänikirjapalveluun. Sen avulla lukemisesteiset henkilöt voivat lukea äänikirjoja omilta kotikoneiltaan tai mobiililaitteilta. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Imatran kaupunginkirjasto on tehnyt Celia-yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Lue koko uutinen:

