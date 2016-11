Uutinen

Etelä-Saimaa: Finlandia-palkinnon rahat voisi jakaa useamman kirjailijan kesken, esittää Jyrki Vainonen Torstaina selviää, kuka saa tämänvuotisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajan nimeää tänä vuonna Baba Lybeck. Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajan Jyrki Vainosen mielestä on sääli, että Finlandia-palkinnon yhteydessä huomio kohdistuu vain yhteen romaaniin ja yhteen kirjailijaan. Hän onkin esittänyt, että 30 000 euron summa jaettaisiin siten, että voittaja saisi 20 000 euroa ja loput annettaisiin tasaisesti muille ehdokkaille. — Minusta se olisi kohtuullinen palkinto monen viikon jännityksestä heille, jotka eivät voita, Vainonen sanoo. Ainakaan vielä tänä vuonna Vainosen ehdotus ei mennyt läpi. Hän uskoo sen johtuvan siitä, ettei ajan henki tue solidaarisia ratkaisuja. — Nyt halutaan suuria spektaakkeleita, joissa huomio keskittyy nimenomana yhteen henkilöön tai asiaan, Vainonen sanoo. Finlandia-palkintoa jakavan Suomen Kirjasäätiön asiamies Elina Makkonen sanoo kuulleensa Vainosen esityksestä. Käytäntöä ei kuitenkaan olla tässä vaiheessa muuttamassa. — Haluamme, että palkinto on oikeasti iso, Makkonen sanoo. Toinen asia, johon Vainonen ottaa kantaa on luku-urakkaan käytettävissä oleva aika. Tuomari saa tiedon ehdokkaista samaan aikaan kuin muutkin, eli tänä vuonna 4. marraskuuta. Voittaja pitää osata nimetä jo reilun kahden viikon kuluttua tästä. — Ainakin minä kaipaisin enemmän lukuaikaa, Vainonen sanoo. Makkonen myöntää, että aika on lyhyt. Hän muistuttaa kuitenkin, että sekä esiraati että lopullinen tuomari valitaan jo alkuvuodesta. Tuomari osaa siis varautua tulevaan urakkaansa pitkin vuotta. Silti jokunen romaani voi olla lukematta, kun ehdokkaat julkistetaan. — Tuomari tietää aikataulun ja ottaa sen riskin, että voi tulla kiire, Makkonen sanoo. Tämänvuotinen Finlandia-voittaja on jo Suomen Kirjasäätiön tiedossa. Asiamies Elina Makkonen kuuli sen Baba Lybeckiltä tiistaiaamuna. Lue arviot kaikista tämänvuotisista Finlandia-ehdokkaista: Riku Korhonen: Emme enää usko pahaan. Wsoy 2016, 392 sivua. Juoksuhaudantien perilliset Riku Korhosen romaanin kannet ovat vaaleanpunaiset ja tekstit kultakirjaimin painetut. Se on silkkaa ironiaa, sillä sisältö ei ole vaahtokarkkia vaan muuta: Emme enää usko pahaan tihkuu miehistä uhoa, epätoivoa, väkivaltaa ja fantasioita. Keskeiset henkilöt ovat tavallisia, levottomia ja tavalla tai toisella hämmentyneitä ja onnettomia nuoria aikuisia. Kun frustraation laineet lyövät yli, suistuu elämä kertalaakista radaltaan. Kaikki lähtee perheenisä ja paintball-yrittäjä Eeron hullusta ideasta. Hän haluaa pelastaa parisuhteensa toteuttamalla vaimonsa Ainon fantasiat kidnappaamisesta. Impulsiivinen mies houkuttelee apuun ystävänsä Larin. Vakuutusalalla toimiva turvallisuushakuinen Lari kärsii kuitenkin väkivaltaisista pakkomielteistä. Tarvitaan vain pieni sattuma, ja niin operaatio vyöryy kohti katastrofia. Korhonen yllättää kerronnan vakuuttavuudella ja yltää romaanilla tähän mennessä parhaimpaansa. Teos punoo tiheän tarinan rikoksesta, kostosta ja rangaistuksesta ja kuvaa terävästi sisäisen tyhjyyden ja riippuvuuksien repimiä ihmisiä. Se on vahvan omavoimaista kaunokirjallisuutta, jossa näkyy myös suomalaisen sanataiteen pitkät jäljet. Eero Viitanen muistuttaa antisankarina Kari Hotakaisen Juoksuhaudantien Matti Virtasta, ja teoksen loppupuolen toteavassa päälausetyylittelyssä, jossa kuvataan henkilön järkkymistä, ei voi välttyä ajattelemasta Antti Hyryä. Erilaisia tyylejä ja kerronnan muotoja on välillä runsauteen asti. Pitkät ja tarkat kohtaukset tai ajatusvirrat on luettava välillä jopa uudelleen, jotta niiden tarkoitus tulevan katastrofin pohjustajina tai kokemusten ja mielenmaisemien suodattajina avautuisi. Onneksi syttynyt raivo ja henkilöhahmot on taustoitettu hyvin. Niinpä kyse ei ole pelkästä sattumasta tai tyypeistä vaan ihmisistä, jotka eivät halujensa ja lohduttomuutensa sokaisemina oikeasti tiedä, mitä he tekevät. Lopussa nousee etualalle vielä nuori Sonja ja romaani päättyy dostojevskimaisiin kuviin muttei yhtä armollisesti kuin esikuvansa. TEKSTI: Seija Forsström Emma Puikkonen: Eurooppalaiset unet. WSOY 2016. 179 s. Herätys! Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet -teos usuttaa miettimään, miten ristiriitaisia merkityksiä viattoman tuntuiset sanat uneksiminen, unennäkö ja unet kantavat mukanaan. Toisaalta unet voivat johdattaa, antaa toivoa ja lohduttaa, toisaalta uneksiminen voi olla silmien sulkemista ja tapa kieltäytyä havaitsemasta rumaa todellisuutta. Toiveikas loppu antaa uskoa siihen, että valheellisista unihuuruista on mahdollista havahtua hereille. Episodeittain etenevässä romaanissa Puikkonen menee tavallisten eurooppalaisten vierelle ja kuvaa heitä lähihistorian käännekohdissa. Rekkakuski Toman ja reppureissaaja Johanneksen kohtaaminen esimerkiksi saa läpikuultavaksi taustakseen Gdanskin telakan kuuluisat lakkotapahtumat, saksalaisperheen kipuilu taas nivoutuu Berliinin muurin murtumiseen. Puikkonen osoittaa, mitä kaikkea tapahtuu samaan aikaan, kun ihmiset elävät omaa pientä arkeaan. Väkivallan määrä, myötätunnon ja ymmärryksen puute saavat lukijan tuntemaan hyhmäistä kauhua. Eurooppalaiset unet on rakennettu elegantisti. Keskushenkilöt vaihtelevat, mutta episodien hahmot vierailevat sivuosissa muissakin jaksoissa siten, että yksittäisten tarinoiden verkostosta muodostuu kokonaisuus. Teos tuntuu muistuttavan, että elämme yhteisessä maailmassa. Erilläänkin olevat ihmiset ovat monin tavoin yhteydessä ja sidoksissa toisiinsa. Viimeisessä episodissa ollaan kylmäävässä tulevaisuudessa, jossa rahalla saa ostettua huonot uutiset ja maailmalla tapahtuneet katastrofit pois. Näkökulmaa muuttamalla laivaonnettomuuksista tai asevarustelusta voi kuoria esiin pinnallista positiivisuutta ja katteetonta turvallisuuden tunnetta. Tarkasti katsovat ja rohkeasti totuudellisesta elämästä uneksivat ihmiset kuitenkin keksivät keinon ravistella massoja. Toiveikas loppu antaa uskoa siihen, että valheellisista unihuuruista on mahdollista havahtua hereille. | TEKSTI: Marjo Jääskä Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista. Gummerus 2016, 213 sivua. Karu kaupunki Nelikymppinen helsinkiläisrunoilija Jukka Viikilä on kirjoittanut oodin kotikaupungilleen. Muodoltaan se on romaani, esikois-sellainen, ja kertoo kuvitteellisen päiväkirjan muodossa arkkitehti Carl Ludvig Engelin urakasta. Pimeään, kylmään ja syrjäiseen maanääreen olisi keisarin armosta rakennettava kokonainen kaupunki, eikä enempää tai vähempää kuin Pietari pienoiskoossa. Engelistä ei koskaan tullut henkisesti helsinkiläistä, mutta jokaisessa helsinkiläisessä eittämättä asuu pieni annos engelismiä. Kukaan tuskin voi kasvaa kaupungissa tutustumatta Senaatintorin ympäristön arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Suomalaiseen arkkitehtuuriin suuresti vaikuttaneesta miehestä on tallella kovin vähän aikalaiskuvauksia, mutta sitäkin ahkerammin ovat jälkipolvet tutkineet hänen edesottamuksiaan. Lähdeaineistosta Viikilällä ei ole ollut pula. Päiväkirjamaiset tekstit ovat ihastuttava kuvaus 1800-luvun Helsingistä, kaupungin rakentamisesta ja porvarillisesta perhe-elämästä. Engelin perheen keskiössä on tytär Emilie, hauras ja sairasteleva lapsi, joka lopulta menehtyy samana vuonna kuin isänsä. Perheen esikoinen menehtyi rintatautiin jo ennen Helsinkiin muuttoa, ja kirjassa Engel suree muistojen katoamista. Arkkitehdistä syntyvässä mielikuvassa on aimo annos slaavilaista melankoliaa, preussilaiseen nahkaan puettuna, tosin. Viikilä on luonut Engelistä elämänmakuisen hahmon ja mielikuva hänen elämästään muodostuu luontevasti kirjaa lukiessa. Dramaturgikoulutuksen saanut Viikilä on taitava kirjoittaja, eikä tuhlaa sanoja. Tekstissä on oivalluksia, jotka naurattavat pitkään: ”Se [Helsinki] on harvaan asuttu ulkosaariston kallioniemi, Itämeren löytämätön helmi, joka on enimmäkseen vaikeakulkuista vuorta. Kun laivat haaksirikkoutuvat sen kiviin, asukkaat eivät juokse ryöstelemään vaan kyytiin poispääsyn toivossa.” TEKSTI: Kirsti Vuorela Tommi Kinnunen: Lopotti. 364 sivua. WSOY 2016. Ravisteleva jatko Neljäntienristeykselle Lopotti on kylä, myös sivu- tai syrjäkylä, toisista erillään oleva taloryhmä, joka merkitsee myös vapautta. Romaanin nimeksi Lopotti on harkiten valittu, sillä se laajenee lopulta teoksen henkilöiden elämänkohtalon kuvaksi. Keskeiset hahmot ovat tavalla tai toisella syrjästäkatsojia ja sivullisia. He ovat täyttymättömien toiveiden raastamia ja omaan elämäntilaansa painettuja. Heitä yhdistävät sokkeloinen pohjoinen talo, asuminen ja muuttaminen, jotka nekin toimivat haparoivan elämän kuvina. Kuten Neljäntienristeyksestä voi tästäkin kuviosta löytää itsensä, perheensä, sukunsa tai ystävänsä. Kinnunen kertoo Suomi-tarinaa, omanlaistaan Niskavuorta. Tunnistettavien ihmiskohtaloiden ohella Lopotti luo vahvaa ajankuvaa myös 2000-luvun alun arvoista ja homovastaisesta asenneilmastosta. Sivut täyttyvät Löytövaaran perheen isistä, äideistä, mummuista, papoista, tädeistä, sedistä, lapsista. He ovat sukupolvien ketjussa läsnä fyysisesti tai muistoissa ja takaumissa. Kertojina vuorottelevat uudet hahmot: kansantaloustieteilijä Tuomas ja sokea pianonvirittäjä Helena. Tuomas on kätilö-Marian aviottoman tyttären Lahjan ja hänen homoseksuaalin miehensä Onnin lapsenlapsi eli Johanneksen ja Kaarinan poika. Helena taas on Johanneksen sisar. Helena ja Tuomas nousevat keskushenkilöiksi. He kasvavat aikuisiksi kantaen mukanaan Löytövaarojen salaisuuksia ja taakkoja. Heidän identiteettikivuissaan kiteytyy se, etteivät omat valinnat suinkaan kaikkea ratkaise. Tuleeko heistä isiä, äitejä ja perheitä, kuten ”kuuluisi”, eli toisten kaltaisia vai ulkopuolisia? Tämän kanssa lukijakin elää. Lopotti on ravisteleva kuvaus osattomuudesta ja yrityksestä olla hyväksytty yhteisön jäsen. Viesti on painokas, ja ainakin minut se painoi hitaasti polvilleen. Kertomukseen upotetun Kusikosken kartanon ilkkuvan pilatarinan kautta romaani vielä korostaa viestinsä painoa. Voiko nöyremmin, kipeämmin ja avarammin kirjoittaa siitä, mitä on olla ihminen — sukunsa jäsen, geenien, kasvatuksen, ympäristön ja luontonsa lopputulos? Tommi Kinnunen on vahvistanut paikkansa suomalaisuuden kuvaajana. TEKSTI: Seija Forsström Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä. Kuopio-sarja, 7. osa. Otava, 412 sivua. Tilinteon ja toivon kesä Sirpa Kähkösen romaanisarjassa on tultu vuoden 1968 elokuuhun. Pian vyöryvät Neuvostoliiton tankit Prahan kaduille vapaushaaveet murskaten. Vähän ennen tätä saapuu nuori arkkitehti Juho Tiihonen entiseen kotikaupunkiinsa Kuopioon. Tästä käynnistyvät noin viikon tapahtumat. Tankkien kesä on jonkinlainen taite sarjan puolen vuosisadan ajanjaksossa. Teos kokoaa menneet, mutta katsoo myös tulevaan. Vaikea kuvitella, että se olisi sarjan viimeinen osa, sillä moni asia ja ihmiskohtalo jää auki. Läsnä on tuttuja perheitä, tärkeimpinä Tuomet, Kelot ja Mertaset. Menneisyyden haavat ja uhrit väijyvät muistoissa ja puheissa. Niissä vilahtavat myös Tuomen Neuvostoliittoon kadonneet pojat ja ompelija Klaara, joiden tarinaa Graniittimies kertoo. Tshekkoslovakian miehitys koettelee nyt Lassi Tuomen kommunismia ja tohtori Kelo pohtii osuuttaan lapsiuhriksi joutuneen Charlotan julmaan kohtaloon. Tankkien kesässä tehdään kautta linjan tiliä vääristä valinnoista. Dynamoiksi nousevat kuitenkin tulevaisuuteen katsovat, poliittisesti heränneet ja maailman tilan tiedostavat nuoret Juho Tiihonen ja opiskelija Stella Mertanen. Kähkönen on kiistaton tyylitaituri ja laajat kaaret osaava kertoja. Tankkien kesässä hän vaihtaa ulkopuolisen kertojan henkilöiden vuorotteleviksi ajatusääniksi. Se toimii. Erityisen puhutteleva on lapsen ääni, joka kuuluu työväenaatteen suvun perintönä imeneelle Hillalle, mahdollisesti kirjailijan alter egolle. Vuoroäänistä muovautuu ilmeikäs tarina kaupungista ihmisineen, kuin valokuva-albumi, jota sekä ihastellen että surrenkin selaillaan. Siellä myös puut puhuvat; kadut, kujat ja rakennukset, lammet ja purot hengittävät. Sarjan profiili on yhä korkealla. Tankkien kesä on tunteita liikuttava kokemus. Se on myös aate- ja yhteiskuntakuvaus sekä ympäristöpuheenvuoro, joka liputtaa toiveikkaasti vapaudelle ja rakkaudelle. TEKSTI: Seija Forsström Peter Sandström: Laudatur. Suomentanut Outi Menna. S&S 2016, 228 sivua. Mies nimeltä Peter Suomenruotsalainen kirjailija Peter Sandström kirjoittaa uudessa romaanissaan Laudatur jälleen mieshenkilöstä, joka on kirjailija. Ja jälleen hän on nimeltään Peter. Onko tämä elämäkerrallisuutta vai sattumaa, vai onko kyseessä alter ego -hahmo? Paras olla sanomatta mitään varmaa. Näitä tekijöidensä elämään viittailevia teoksia on ilmestynyt viime vuosina muitakin, kuten esimerkiksi Pirkko Saisiolta, Helena Sinervolta, Anja Snellmanilta tai vaikka Karl Ove Knausgårdilta. Niin tai näin Sandströmin romaanit kaivertavat hienolla terällä särmiä miehen elämästä. Mikä kaikki voi olla henkilökohtaisen onnen tiellä? Kohteena on akateeminen, sisäänpäin lämpiävä intellektuellimies, jonka elämästä, työstä ja ihmissuhteista uudistuminen ja lennokkuus ovat kadonneet. Kaikki sujuu vähän haaleasti hinkuttaen. Edellinen romaani Valkea kuulas (2014) ylsi tarkkanäköisyydellään Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi. Laudaturin Peter on viisissäkymmenissä. Vaimon kanssa menee huonosti, ja tällä näyttääkin olevan suhde Mäkiseksi nimettyyn henkilöön. Puolisoiden suhde, kuten kaikki muukin, kuvataan etäältä. Nainen luo uraa ja käy kotona vain pesettämässä pyykkinsä. Tähän mies kiltisti suostuukin, ja tästä häntä tekisi mieli kunnolla ravistella. Se tuskin auttaisi, sillä Peter on vieraantunut myös lapsistaan ja omien vanhempienkin liitosta alkaa putkahdella outoja salaisuuksia. Isänsä kanssa Peter tekee lopulta tiliä. Nämä perusmaskuliiniset ja absurdit kohtaukset ovat Laudaturin parasta antia. Ihan helppo ei naisen ole heti Peterin vähäveriseen maailmaan ihastua, mutta lämpimän humoristisesti asioita tarkkaileva kerronta kesyttää viimein. Parhaan tarttumapinnan omintakeiseen tekstiin tarjoavat tyyli ja näkökulma. Tunnot purkautuvat hitaina ajatusvirtoina. Niissä on tarkkasilmäisyyttä ja pinnanalaista komiikkaa. Ne ovat syväsuuntaan virittyneitä zoomauksia, jotka suovat valaistuksen hetkiä lukijalle. Tältä se tuntuu -hetkiä on monia. Herkkävaistoinen tyylitaituruus alkaa olla Sandströmin tavaramerkki. Tyylin kautta hänen romaanitaiteensa vahvimmin puhuukin. Outi Mennan suomennos on onnistunut. TEKSTI Seija Forsström Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/23/Finlandia-palkinnon%20rahat%20voisi%20jakaa%20useamman%20kirjailijan%20kesken%2C%20esitt%C3%A4%C3%A4%20Jyrki%20Vainonen%20%20/2016121518278/4