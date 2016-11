Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan joulu alkaa Lemiltä Etelä-Karjalassa alkaa olla joulusäpinää kiihtyvää tahtia. Lemi julistaa joulukauden avatuksi tänään keskiviikkona, ja muualla maakunnassa seurataan perässä heti torstaina. Lemin vanha pappila muuntuu Joulun taloksi. Siellä on myynnissä monenlaista jouluun liittyvää, kuten joulukortteja, leivonnaisia ja käsitöitä. Joulukuun puolella pappilassa on luvassa runo- ja musiikkiesityksiä sekä joulupukin ja -muorin vierailu. Luumäen seurakuntatalolla on koko perheen pikkujoulut torstaina. Tapahtumasta saa joulupuuroa ja joulutorttukahvit, ja siellä voi osallistua arpajaisiin, jossa on palkintoina esimerkiksi piparkakkutalo. Joulumyyjäisiä säestää joulumusiikki, ja joulupukkikin vierailee. Imatralla pääsee Vuoksenniskan käsityömarkkinoille torstaina. Perjantaina pidetään Ruokolahdella joulumarkkinat ja Savitaipaleella joulutori. Tulevana viikonloppuna on jouluista menoa ympäri maakunnan. Muun muassa Lappeenrannan Linnoituksessa joulunaikaa avataan perinteisellä adventtitapahtumalla sunnuntaina. Lue koko uutinen:

