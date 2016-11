”Jos kirkon saisi pyörille, sekin vietäisiin Saimaanharjulle”

Uutinen

Tuula Ruutiainen on pyörittänyt kampaamona 20 vuotta Taipalsaaren kirkonkylässä. Sinä aikana hän on nähnyt, kuinka yritys ja palvelu toisensa jälkeen lopettaa naapurissa. — Kun avasin kampaamon, täällä oli kolme pankkia, kauppa ja kioski. Nyt on enää yksi kauppa, ja sekin lopettaa kohta. Ruutiainen toivoo, että kirkonkylässä saataisiin pysymään edes kioski, josta voisi ostaa elintarvikkeita. Hän suree seudun vanhuksia, jotka joutuvat hankkiutumaan kauppaan monen kilometrin päähän. — Rautjärven kunta on luvannut etsiä uusia tiloja asemanseudun kaupalle. Eikö Taipalsaaren kunta voisi toimia samoin, Ruutiainen kysyy. Monet palvelut ovat karanneet kirkonkylästä neljän kilometrin päähän Saimaanharjulle. Sieltä löytyvät marketit, pankkiautomaatti ja kirjasto. Viimeinen iso menetys kirkonkyläläisille oli apteekin siirtyminen Saimaanharjulle. — Mikäli tien laidassa ei olisi taajamamerkkiä, kukaan ei hoksaisi, että tässä on kirkonkylä. Jos kirkon saisi pyörien päälle, sekin siirrettäisiin Saimaanharjulle, Ruutiainen sanoo. Eila Peltonen on tullut Ruutiaisen asiakkaaksi Kuivaketveleestä. Hän kertoo käyttävänsä kirkonkylän palveluista kampaamon lisäksi kunnan kuntosalia. Konstussa asuvat Pekka ja Saara Kiiskinen nousevat autoonsa käytyään kirkonkylässä terveyskeskuksessa. Vaikka he käyvät itse lähellä kotia olevissa kaupoissa, kirkonkylän kaupan lopettaminen harmittaa. — Ikäihmisiä muuttaa syrjäisemmiltä kyliltä kirkonkylän rivitaloihin asuakseen lähellä palveluja. Ja nyt palvelut häviävät, Saara Kiiskinen sanoo. Pekka Kiiskinen pohtii, että autottomien vanhusten kauppareissuille tulee jatkossa suhteettomasti hintaa, kun pitää ajaa taksilla Saimaanharjulle. Kirkonkylässä asuva Sirpa Hulkkonen työntää rattaissa vuoden vanhaa Oiva-poikaansa. Hän käyttää ahkerasti monia lähipalveluja. — Käyn kampaajalla, seurakunnan perhekerhossa, terveyskeskuksessa sekä monta kertaa viikossa Siwassa.

